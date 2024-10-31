Бывший "Холостяк" Иракли Макацария рассекретил пол второго ребенка

Иракли Макацария и Лиза Чичуа в браке уже два года. Пара уже имеет одного ребенка — мальчика, который родился в 2023 году.

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Бывший главный герой шоу "Холостяк", грузинский бизнесмен Иракли Макацария рассекретил пол второго ребенка, которого они ожидают с женой Лизой Чичуа. Видео с гендер-пати семья опубликовала у себя в социальных сетях.

Так, в начале октября пара публично сообщила, что снова в ожидании пополнения в семье. В июне 2023 года у пары родился первенец. Мальчик получил имя Георгий.

Уже вскоре в семье родится второй ребенок. Как оказалось, это будет девочка. Об этом свидетельствует розовый цвет дыма, который можно увидеть на опубликованном видео. Иракли и Лиза на этот раз узнали о поле ребенка, зажигая дымовые шашки. Судя по реакции супругов, они счастливы, что у них будут разнополые дети.

Заметим, 39-летний Иракли Макацарии приобрел публичность после участия в украинских проектах "Холостяк" и "Взвешенные и счастливые". Уже в 2022 году Иракли официально зарегистрировал свои отношения с младшей на 17 лет Лизой Чичуа.

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