Будинок переможниці шоу "Холостяк" Олександри Шульгіної постраждав у пожежі в Лос-Анджелесі

За словами дівчини, її чоловік організував їй і донькам поїздку, щоб вони не дихали брудним повітрям, а сам залишився в місті вирішувати питання з будинком.

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Пожежі, які охопили Лос-Анджелес, не оминули українських знаменитостей. Серед них — переможниця першого сезону шоу "Холостяк", мотиваційна жіноча спікерка, менторка з медитацій, коуч і дієтологиня Олександра Шульгіна. Дівчина давно живе в місті Ангелів, де разом зі своїм коханим, якого називає Суперменом, виховує дворічну доньку Анджеліну та однорічну Аспен. У сторіс Instagram Олександра розповіла, що їхній будинок уцілів, але все ж дуже постраждав від вогню. Зараз його чистять "з ранку до ночі", всі речі в хімчистці, а спеціальні бригади чистять фільтри і кондиціонери.

"І страховка це не покриє Страхові взагалі 10-30% дай бог виплатять тим, у кого будинки згоріли, і впродовж пари років", — написала вона.

Шульгіна вирішила полетіти з міста заради здоров'я своїх дочок, щоб дівчатка не дихали гаром, запах якого стоїть по всьому Лос-Анджелесу. Їхній батько, який організував їм поїздку, залишається в місті, щоб вирішувати питання з будинком.

У сторіс дівчина також повідомила, що на вулицях стоїть військова техніка, поліція і солдати.

Чоловік Олександри з Латинської Америки, його імені українка не розголошує. Але вона говорила, що він займається нерухомістю в Каліфорнії. Саме заради нього Шульгіна і переїхала в Лос-Анджелес. Раніше вона жила в Маямі. Пара одружилася тільки 2023 року.

Після перемоги в "Холостяку" вона деякий час зустрічалася із зіркою шоу Максимом Чмерковським, який живе в Нью-Йорку. Але роман був коротким, і пара розійшлася.

Шульгіна стала дипломованим фітнес-тренером і дієтологом, створила свою лінію одягу. У неї — дві вищі освіти.

Олександра з чоловіком і доньками

Колишня українська співачка Міка Ньютон, яка також багато років мешкає у США, також змушена була покинути свій будинок у Лос-Анджелесі. Вона розповідала, що їм із чоловіком довелося евакуюватися. Вона поділилася переживаннями, зазначивши, що це відчувається як страшний сон: "Уся наша сім'я просто зараз має евакуюватися. Це все, ніби в страшному сні, але наяву", — зазначила артистка.

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі, які розгорілися в районі Альтадени і Пасифік Палісейдс, знищили десятки тисяч будинків, зокрема 100-річні особняки. Вартість деяких із них перевищувала $100 мільйонів. Свої будинки втратили знаменитості на кшталт Марії Шрайвер і Періс Гілтон. А ось режисер Стівен Спілберг і актор Том Генкс опинилися серед щасливчиків, чиї будинки вціліли.

Раніше Фокус писав, чому вулиці Лос-Анджелеса вкрилися рожевим порошком.