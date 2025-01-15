Дом победительницы шоу "Холостяк" Александры Шульгиной пострадал в пожаре в Лос-Анджелесе

По словам девушки, ее муж организовал ей и дочерям поездку, чтобы они не дышали грязным воздухом, а сам остался в городе решать вопросы с домом.

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Пожары, которые охватили Лос-Анджелес, не обошли украинских знаменитостей. Среди них – победительница первого сезона шоу "Холостяк", мотивационный женский спикер, ментор по медитациям, коуч и диетолог Александра Шульгина. Девушка давно живет в городе Ангелов, где вместе со своим возлюбленным, которого называет Суперменом, воспитывает двухлетнюю дочь Анджелину и годовалую Аспен. В сторис Instagram Александра рассказала, что их дом уцелел, но все же очень пострадал от огня. Сейчас его чистят "с утра до ночи", все вещи в химчистке, а специальные бригады чистят фильтры и кондиционеры.

"И страховка это не покроет Страховые вообще 10-30% дай бог выплатят тем, у кого дома сгорели, и на протяжении пары лет", – написала она.

Шульгина приняла решение улететь из города ради здоровья своих дочерей, чтобы девочки не дышали гарью, запах которой стоит по всему Лос-Анджелесу. Их отец, организовавший им поездку, остается в городе, чтобы решать вопросы с домом.

В сторис девушка также сообщила, что на улицах стоит военная техника, полиция и солдаты.

Муж Александры из Латинской Америки, его имени украинка не разглашает. Но она говорила, что ее супруг занимается недвижимостью в Калифорнии. Именно ради него Шульгина и переехала в Лос-Анджелес. Ранее она жила в Майами. Пара поженилась только в 2023 году.

После победы в "Холостяке" она некоторое время встречалась со звездой шоу Максимом Чмерковским, который живет в Нью-Йорке. Но роман был коротким, и пара рассталась.

Шульгина стала дипломированным фитнес-тренером и диетологом, создала свою линию одежды. У нее – два высших образования.

Александра с мужем и дочерьми

Бывшая украинская певица Мика Ньютон, которая также много лет живет в США, также вынуждена была покинуть свой дом в Лос-Анджелесе. Она рассказывала, что им с мужем пришлось эвакуироваться. Она поделилась переживаниями, отметив, что это ощущается как страшный сон: "Вся наша семья прямо сейчас должна эвакуироваться. Это все, будто в страшном сне, но наяву", – отметила артистка.

Лесные пожары в Лос-Анджелесе, которые разгорелись в районе Альтадены и Пасифик Палисейдс, уничтожили десятки тысяч домов, в том числе 100-летние особняки. Стоимость некоторых из них превышала $100 миллионов. Свои дома потеряли знаменитости вроде Марии Шрайвер и Пэрис Хилтон. А вот режиссер Стивен Спилберг и актер Том Хэнкс оказались в числе счастливчиков, чьи дома уцелели.

Ранее Фокус писал, почему улицы Лос-Анджелеса покрылись розовым порошком.