Відомий співак-військовий зізнався, як поставиться до мобілізації синів (фото)

Синам Мирослава Кувалдіна виповнилося 19 та 22 роки. Наразі вони з мамою живуть за кордоном.

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Український співак Мирослав Кувалдін зізнався, як поставиться до мобілізації двох своїх синів. Про це музикант нігерійського походження розповів в інтервʼю "Люкс ФМ".

Соліст гурту "The Вйо" нині військовослужбовець "Культурного десанту" та їздить підтримувати захисників на передовій.

Синам Мирослава Кувалдіна, Корнію та Булату, виповнилося 19 та 22 роки. Наразі вони з мамою живуть за кордоном. Туди діти співака виїхали на початку повномасштабної війни.

"Моїм синам зараз 22 і 19 років. Вони навчаються за кордоном. Якщо захочуть повернутися в Україну й мобілізуватися, я буду лише радий. Та, гадаю, з кожним днем війни ця перспектива віддаляється все далі й далі", – розповів соліст гурту "The Вйо".

Мирослав Кувалдін

Музикант також пояснив, хто за час повномасштабного вторгнення його найбільше розчарував.

"Я розчарований усіма чоловіками, придатними до служби, які не захищають свою країну. Не лише артистами", – сказав Кувалдін.

Зокрема, артист зізнався, що сумує за дружиною та синами.

Мирослав Кувалдін

"Останнім часом найчастіше згадую родину: свою дружину й дітей. Сумую за ними… Хочеться з ними зустрітися якомога швидше. Іноді думаю, чи побачимося взагалі? Чи захочуть діти повертатися в Україну? У цьому я не впевнений. Якою буде наша країна після перемоги?" — запитав співак.

Раніше Мирослав Кувалдін зізнавався, що сам порадив дітям виїхати за кордон, а саме в Німеччину.

"Якщо у нього щось зіграє патріотичне і він захоче воювати, або захоче просто бути в Україні, він завжди зможе сюди приїхати, а якщо навпаки, він, будучи тут, захоче виїхати, то він це не зможе зробити", — говорив артист.

Нагадаємо, учасник "Ліги сміху" Сергій Вавілов мобілізувався до лав ЗСУ.

Раніше Фокус писав про мобілізацію Ігоря Ласточкіна.