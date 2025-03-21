Известный певец-военный признался, как отнесется к мобилизации сыновей (фото)

Сыновьям Мирослава Кувалдина исполнилось 19 и 22 года. Сейчас они с мамой живут за границей.

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Украинский певец Мирослав Кувалдин признался, как отнесется к мобилизации двух своих сыновей. Об этом музыкант нигерийского происхождения рассказал в интервью "Люкс ФМ".

Солист группы "The Вйо" сейчас военнослужащий "Культурного десанта" и ездит поддерживать защитников на передовой.

Сыновьям Мирослава Кувалдина, Корнею и Булату, исполнилось 19 и 22 года. Сейчас они с мамой живут за границей. Туда дети певца выехали в начале полномасштабной войны.

"Моим сыновьям сейчас 22 и 19 лет. Они учатся за границей. Если захотят вернуться в Украину и мобилизоваться, я буду только рад. Но, думаю, с каждым днем войны эта перспектива отдаляется все дальше и дальше", — рассказал солист группы "The Вйо".

Мирослав Кувалдин

Музыкант также объяснил, кто за время полномасштабного вторжения его больше всего разочаровал.

"Я разочарован всеми мужчинами, годными к службе, которые не защищают свою страну. Не только артистами", — сказал Кувалдин.

В частности, артист признался, что скучает по жене и сыновьям.

Мирослав Кувалдин

"В последнее время чаще всего вспоминаю семью: свою жену и детей. Скучаю по ним... Хочется с ними встретиться как можно скорее. Иногда думаю, увидимся ли вообще? Захотят ли дети возвращаться в Украину? В этом я не уверен. Какой будет наша страна после победы?" — спросил певец.

Ранее Мирослав Кувалдин признавался, что сам посоветовал детям уехать за границу, а именно в Германию.

"Если у него что-то сыграет патриотическое и он захочет воевать, или захочет просто быть в Украине, он всегда сможет сюда приехать, а если наоборот, он, будучи здесь, захочет уехать, то он это не сможет сделать", — говорил артист.

Напомним, участник "Лиги смеха" Сергей Вавилов мобилизовался в ряды ВСУ.

Ранее Фокус писал о мобилизации Игоря Ласточкина.