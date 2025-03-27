"Малоприємна ситуація": блогер Волошин заявив, що його пограбували в Польщі (фото)

Влітку 2024 року блогер виїхав за кордон. Останнім часом він живе у Варшаві, хоча й купив віллу на Балі.

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Український блогер Олександр Волошин заявив, що його пограбували в Польщі. Про це він розповів у своїх соцмережах наприкінці березня 2025.

Зокрема, Волошин опублікував кадри, на яких показав, як в його орендованому будинку працюють місцеві правоохоронці. Наразі невідомо, хто саме пограбував блогера. Він розповів, що працює зі слідчими та поліцією, які провели огляд будинку та зафіксували факт пограбування.

Що саме вкрали у Волошина, він розкривати не став. Втім, блогер додав, що якби пограбування сталося на кілька місяців раніше, то було б гірше, адже тоді він переживав депресію.

Олександра Волошина пограбували в Польщі Фото: Скріншот

"Сталась для мене малоприємна ситуація. Мій будинок пограбували. Зараз працюю зі слідчими і з поліцією, весь час йде туди. Тому про деталі пізніше. Але я дуже щасливий, що це сталося в момент, коли мене вже не збити з мого шляху. Якби це сталося три місяці тому, в мене знову би почалась депресія", — зізнався блогер.

Як відомо, після виїзду за кордон влітку 2024 року Олександр Волошин мешкав певний час в Іспанії та придбав віллу на Балі, яку наразі здає в оренду. Останнім часом блогер мешкає у Варшаві.

Цікаво, що на сторінці в Instagram Волошин якраз просуває своє нове шоу.

"Пілотний випуск шоу "Сімейна рада" вже на каналі", — йдеться в біо його акаунту.

Влітку 2021 року блогер заради пранку подарував дитині iPhone, який потім забрав. Згодом Волошин сказав, що вся ця ситуація була постановкою, а "актори" були в курсі "сценарію".

Виїзд Олександра Волошина за кордон

Про виїзд з України блогер повідомив у серпні, підтвердивши чутки. Волошин сказав, що перебуває в Іспанії і повідомляв про намір відкривати ФОП, щоб будувати життя в новій країні і платити податки там. Колишній чоловік Анни Трінчер також заявив, що не вважає себе зрадником і "чимало робить, наближаючи перемогу в Україні".

Уже в листопаді стало відомо, що блогер купив віллу на Балі.

Нагадаємо, на початку 2025 року Волошин погрожував "злити" компромат на блогерку Раміну Есхакзай після її розслідування про виїзд блогера за кордон.

Також Фокус писав про скандал зі збором Волошина на допомогу постраждалим внаслідок обстрілу "Охматдиту" влітку 2024 року.