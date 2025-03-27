"Малоприятная ситуация": блогер Волошин заявил, что его ограбили в Польше (фото)
Летом 2024 года блогер уехал за границу. В последнее время он живет в Варшаве, хотя и купил виллу на Бали.
Украинский блогер Александр Волошин заявил, что его ограбили в Польше. Об этом он рассказал в своих соцсетях в конце марта 2025 года.
В частности, Волошин опубликовал кадры, на которых показал, как в его арендованном доме работают местные правоохранители. Пока неизвестно, кто именно ограбил блогера. Он рассказал, что работает со следователями и полицией, которые провели осмотр дома и зафиксировали факт ограбления.
Что именно украли у Волошина, он раскрывать не стал. Впрочем, блогер добавил, что если бы ограбление произошло на несколько месяцев раньше, то было бы хуже, ведь тогда он переживал депрессию.
"Произошла для меня малоприятная ситуация. Мой дом ограбили. Сейчас работаю со следователями и с полицией, все время идет туда. Поэтому о деталях позже. Но я очень счастлив, что это произошло в момент, когда меня уже не сбить с моего пути. Если бы это произошло три месяца назад, у меня снова бы началась депрессия", — признался блогер.
Как известно, после выезда за границу летом 2024 года Александр Волошин жил некоторое время в Испании и приобрел виллу на Бали, которую сейчас сдает в аренду. В последнее время блогер живет в Варшаве.
Интересно, что на странице в Instagram Волошин как раз продвигает свое новое шоу.
"Пилотный выпуск шоу "Семейный совет" уже на канале", — говорится в био его аккаунта.
Летом 2021 года блогер ради пранка подарил ребенку iPhone, который потом забрал. Впоследствии Волошин сказал, что вся эта ситуация была постановкой, а "актеры" были в курсе "сценария".
Выезд Александра Волошина за границу
О выезде из Украины блогер сообщил в августе, подтвердив слухи. Волошин сказал, что находится в Испании и сообщал о намерении открывать ФЛП, чтобы строить жизнь в новой стране и платить налоги там. Бывший муж Анны Тринчер также заявил, что не считает себя предателем и "немало делает, приближая победу в Украине".
Уже в ноябре стало известно, что блогер купил виллу на Бали.
Напомним, в начале 2025 года Волошин угрожал "слить" компромат на блогершу Рамину Эсхакзай после ее расследования о выезде блогера за границу.
Также Фокус писал о скандале со сбором Волошина на помощь пострадавшим в результате обстрела "Охматдета" летом 2024 года.