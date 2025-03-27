"Малоприятная ситуация": блогер Волошин заявил, что его ограбили в Польше (фото)

Летом 2024 года блогер уехал за границу. В последнее время он живет в Варшаве, хотя и купил виллу на Бали.

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Украинский блогер Александр Волошин заявил, что его ограбили в Польше. Об этом он рассказал в своих соцсетях в конце марта 2025 года.

В частности, Волошин опубликовал кадры, на которых показал, как в его арендованном доме работают местные правоохранители. Пока неизвестно, кто именно ограбил блогера. Он рассказал, что работает со следователями и полицией, которые провели осмотр дома и зафиксировали факт ограбления.

Что именно украли у Волошина, он раскрывать не стал. Впрочем, блогер добавил, что если бы ограбление произошло на несколько месяцев раньше, то было бы хуже, ведь тогда он переживал депрессию.

Александра Волошина ограбили в Польше Фото: скріншот

"Произошла для меня малоприятная ситуация. Мой дом ограбили. Сейчас работаю со следователями и с полицией, все время идет туда. Поэтому о деталях позже. Но я очень счастлив, что это произошло в момент, когда меня уже не сбить с моего пути. Если бы это произошло три месяца назад, у меня снова бы началась депрессия", — признался блогер.

Как известно, после выезда за границу летом 2024 года Александр Волошин жил некоторое время в Испании и приобрел виллу на Бали, которую сейчас сдает в аренду. В последнее время блогер живет в Варшаве.

Интересно, что на странице в Instagram Волошин как раз продвигает свое новое шоу.

"Пилотный выпуск шоу "Семейный совет" уже на канале", — говорится в био его аккаунта.

Летом 2021 года блогер ради пранка подарил ребенку iPhone, который потом забрал. Впоследствии Волошин сказал, что вся эта ситуация была постановкой, а "актеры" были в курсе "сценария".

Выезд Александра Волошина за границу

О выезде из Украины блогер сообщил в августе, подтвердив слухи. Волошин сказал, что находится в Испании и сообщал о намерении открывать ФЛП, чтобы строить жизнь в новой стране и платить налоги там. Бывший муж Анны Тринчер также заявил, что не считает себя предателем и "немало делает, приближая победу в Украине".

Уже в ноябре стало известно, что блогер купил виллу на Бали.

Напомним, в начале 2025 года Волошин угрожал "слить" компромат на блогершу Рамину Эсхакзай после ее расследования о выезде блогера за границу.

Также Фокус писал о скандале со сбором Волошина на помощь пострадавшим в результате обстрела "Охматдета" летом 2024 года.