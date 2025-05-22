Прощання з Максимом Неліпою відбудеться в КПІ: де поховають шоумена

Прощання з шоуменом Максимом Неліпою, який загинув на війні за Україну, відбудеться 23 травня в Києві. Ведучого поховають на Байковому кладовищі у столиці.

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Про це повідомив брат воїна Андрій Неліпа.

"Завтра. На 10:30. Приходьте до Палацу культури КПІ (Київський політехнічний інститут, — ред.) віддати останню шану Максиму Неліпі, попрощатися з воїном, який загинув на війні", — зазначив Андрій.

У КПІ свого часу навчався захисник України, який загинув на російсько-українській війні 12 травня.

"Спогади, думки, біль… Багато добрих слів, співчуття, подяк. Так, пишаємось ним. Ми будемо пам'ятати брата таким, веселим і з посмішкою — з Максимом завжди було несумно. Дуже рідко у нього була можливість вирватись, приїхати, відпочити, порибалити, розслабитись. Шкода…" — писав його брат Андрій.

Прощання з Максимом Неліпою відбудеться 23 травня Фото: скріншот

Син Максима Неліпи вирішив не їхати на похорон батька через далеку дорогу і складну логістику, адже юнак наразі живе в Ізраїлі та служить у місцевій армії. Родина шоумена планує відвідати його могилу через деякий час.

Максим Неліпа загинув на війні

Старший лейтенант Максим Неліпа загинув у бою за Україну 12 травня 2025 року. Шоумен приєднався до лав української армії на початку повномасштабного вторгнення РФ. Захисник служив у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Напередодні Неліпу призначили командиром роти.

Нагадаємо, Максим Неліпа служив спочатку у ТрО, а потім у ЗСУ. Шоумен став частиною Сил безпілотних систем.

Також Фокус писав про початок кар'єри символа українського телебачення, зйомки у кіно, а також особисте життя шоумена, а згодом воїна Максима Неліпи.