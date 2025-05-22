Прощание с Максимом Нелипой состоится в КПИ: где похоронят шоумена

Прощание с шоуменом Максимом Нелипой, который погиб на войне за Украину, состоится 23 мая в Киеве. Ведущего похоронят на Байковом кладбище в столице.

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Об этом сообщил брат воина Андрей Нелипа.

"Завтра. На 10:30. Приходите во Дворец культуры КПИ (Киевский политехнический институт, — ред.) отдать последнюю дань уважения Максиму Нелипе, попрощаться с воином, который погиб на войне", — отметил Андрей.

В КПИ в свое время учился защитник Украины, который погиб на российско-украинской войне 12 мая.

"Воспоминания, мысли, боль... Много добрых слов, сочувствия, благодарностей. Да, гордимся им. Мы будем помнить брата таким, веселым и с улыбкой — с Максимом всегда было негрустно. Очень редко у него была возможность вырваться, приехать, отдохнуть, порыбачить, расслабиться. Жаль..." — писал его брат Андрей.

Прощание с Максимом Нелипой состоится 23 мая Фото: скриншот

Сын Максима Нелипы решил не ехать на похороны отца из-за дальней дороги и сложной логистики, ведь юноша сейчас живет в Израиле и служит в местной армии. Семья шоумена планирует посетить его могилу через некоторое время.

Максим Нелипа погиб на войне

Старший лейтенант Максим Нелипа погиб в бою за Украину 12 мая 2025 года. Шоумен присоединился в ряды украинской армии в начале полномасштабного вторжения РФ. Защитник служил в составе 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Накануне Нелипу назначили командиром роты.

Напомним, Максим Нелипа служил сначала в ТрО, а затем в ВСУ. Шоумен стал частью Сил беспилотных систем.

Также Фокус писал о начале карьеры символа украинского телевидения, съемках в кино, а также личной жизни шоумена, а впоследствии воина Максима Нелипы.