Гру за всесвітом Джона Віка, John Wick Hex, скоро буде знято з продажу: де її ще можна купити

Гра John Wick Hex, стильний тактичний приквел до культової серії бойовиків, цього тижня зникне з цифрових магазинів. Незважаючи на своє коріння в жанрі екшену, єдина не-VR гра франшизи обійшла стороною традиційний хаос "біжи і стріляй" і замість цього прийняла несподіване, але дивно відповідне поєднання для точної хореографії кінематографічного "ган-фу" Віка.

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Замість нескінченних перестрілок Hex сповільнив темп гри, перетворивши її на систему, засновану на часовій шкалі, де кожен рух — ухилення, перекид або постріл у голову — ретельно планувався, повідомляє GamesRadar+. Гра, створена режисером Thomas Was Alone і творцем Tron: Identity Майком Бітхеллом, заслужила повагу за те, що зуміла втілити суть гіперкомпетентності Джона Уїка в дещо, що гравці могли опанувати покроково.

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Хоча гра і була доволі "вузькопрофільною", але вона поступово знайшла свою нішу і вірних шанувальників. Нині ж, майже шість років після запуску, видавець Big Fan Games підтвердив, що John Wick Hex буде видалено з усіх платформ — PC, PS4, Switch і Xbox One вже 17 липня. Технічно вона все ще доступна за повною ціною на більшості платформ, але значні знижки (наприклад, 4 долари на Humble Bundle) можуть стати останнім привабливим шансом для любителів цифрових архівів, колекціонерів і тактичних фанатів. Однак гравцям на консолях потрібно буде діяти швидко і розщедритися куди більше.

Бітхелл поділився своїми роздумами про прощання з грою, назвавши її "дивною подорожжю", яка почалася з поляризації, але стала частим предметом захоплення на публічних заходах. У зв'язку з майбутнім вилученням з продажу він зазначив, що це буде перше з його творінь, яке зникне з цифрових полиць — дивне почуття для будь-якого розробника.

John Wick Hex, можливо, не був схожий на типову ліцензійну ААА гру, але його відхід залишає після себе гостре нагадування про те, що навіть найунікальніші адаптації не застраховані від цифрового забуття з низки причин.

Раніше Фокус писав про те, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PlayStation 5. Стали відомі терміни релізу гри на цій платформі.

Також Фокус писав про те, що в мережу витік вступний ролик Silent Hill f. Незважаючи на суворі правила, що забороняють запис на закритому панельному обговоренні Konami, комусь все ж вдалося зняти і викласти в інтернет відео.