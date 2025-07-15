Игра по вселенной Джона Уика, John Wick Hex, скоро будет снята с продаж: где ее еще можно купить

Игра John Wick Hex, стильный тактический приквел к культовой серии боевиков, на этой неделе исчезнет из цифровых магазинов. Несмотря на свои корни в жанре экшена, единственная не-VR игра франшизы обошла стороной традиционный хаос "беги и стреляй" и вместо этого приняла неожиданное, но странно подходящее сочетание для точной хореографии кинематографического "ган-фу" Уика.

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Вместо бесконечных перестрелок Hex замедлил темп игры, превратив ее в систему, основанную на временной шкале, где каждое движение — уклонение, кувырок или выстрел в голову — тщательно планировалось, сообщает GamesRadar+. Игра, созданная режиссером Thomas Was Alone и создателем Tron: Identity Майком Битхеллом, заслужила уважение за то, что сумела воплотить суть гиперкомпетентности Джона Уика в нечто, что игроки могли освоить пошагово.

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Хотя игра и была довольно "узкопрофильной", но она постепенно нашла свою нишу и верных поклонников. Сейчас же, почти шесть лет после запуска, издатель Big Fan Games подтвердил, что John Wick Hex будет удалена со всех платформ — PC, PS4, Switch и Xbox One уже 17 июля. Технически она все еще доступна по полной цене на большинстве платформ, но значительные скидки (например, 4 доллара на Humble Bundle) могут стать последним заманчивым шансом для любителей цифровых архивов, коллекционеров и тактических фанатов. Однако игрокам на консолях нужно будет действовать быстро и раскошелиться куда больше.

Битхелл поделился своими размышлениями о прощании с игрой, назвав ее "странным путешествием", которое началось с поляризации, но стало частым предметом восхищения на публичных мероприятиях. В связи с предстоящим удалением из продажи он отметил, что это будет первое из его творений, которое исчезнет с цифровых полок — странное чувство для любого разработчика.

John Wick Hex, возможно, не выглядел как типичная лицензионная ААА игра, но его уход оставляет после себя острое напоминание о том, что даже самые уникальные адаптации не застрахованы от цифрового забвения по ряду причин.

Ранее Фокус писал о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5. Стали известны сроки релиза игры на этой платформе.

Также Фокус писал о том, что в сеть утек вступительный ролик Silent Hill f. Несмотря на строгие правила, запрещающие запись на закрытом панельном обсуждении Konami, кому-то все же удалось снять и выложить в интернет видео.