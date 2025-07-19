Games Workshop підірвала літо: хвиля нових релізів накриє всі всесвіти Warhammer
Summer Warhammer Preview 2025 уже минуло, але піднятий ним пил ще довго не осяде. Games Workshop щойно оприлюднила більшу частину свого плану на решту 2025 року, і він сповнений новими фракціями, легендами, що повертаються, і доповненнями майже для всіх основних систем.
Для фанатів Warhammer настав гарний час — або жахливий, якщо у вас уже накопичилося багато невиконаних справ, крім занурення в настільний всесвіт. Чи є ви лояльним шанувальником 40K, фанатиком Age of Sigmar, чи просто любителем настільних битв, у новому анонсі знайдеться щось для кожного — і, найімовірніше, кілька сотень частин нефарбованого пластику на додачу, повідомляє GamesRadar+.Важливо
Games Workshop вивалили на фанатів справжню купу анонсів і оновлень наявних моментів гри, з яких можна виділити не один десяток найважливіших анонсів за системами і фракціями:
Warhammer 40,000: Вогнева міць Вотанна і сила Космодесантників
У центрі уваги анонса опинився Warhammer 40K, а домінували в ньому Ліги Вотанна. Їхня повторна поява перетворилася на повномасштабне розгортання.
Ліги Вотанна — посилені та перековані
Сквати повернулися з новою силою — вони отримали шість нових юнітів і випуск Кодексу 10-го видання.
- Ironkin Steeljacks — високі бойові роботи з бластерами і клинками. Створені для ближнього бою, вони становлять серйозну загрозу для елітних юнітів.
- Cthonian Earthshakers — артилерія, яка заривається під землю і вибухає під лініями противника. Уявіть собі сейсмічну раптову атаку в кожному залпі.
- Kapricus Defender/Carrier — двоцільовий ховеркрафт, який може служити як для важкої підтримки, так і для транспортування, залежно від конфігурації.
- Buri Aegnirssen — тиранід, що вижив, "тричі поглинутий", тепер похмура легенда, яка бореться з інопланетянами.
- Memnyr Strategist — тактик Ironkin з абсурдною обчислювальною потужністю, командувач із холодною логікою.
- Arkanyst Evaluator — ексцентричний техномаг, озброєний нестабільним інвертором транс-матерії.
Герої Космічних десантників — п'ять нових облич
П'ять орденів отримують нових чемпіонів, кожен з унікальним дизайном і значущим сюжетом.
- Vulkan He'stan — повертається полум'яний майстер ковальської справи, продовжуючи пошуки артефактів Примарха Вулкана.
- Darnath Lysander — оновлений класичний персонаж Імперських Кулаків, тепер адаптований для сучасних Космодесантників.
- Caanok Var — новий герой Залізних Рук, який подвоїв свою кібернетичну силу і злобу.
- Aethon Shaan — новий магістр ордена Воронячої Варти; похмурий, елегантний і кінематографічний.
- Субоден Хан — командир Білих Шрамів на джетбайку, мабуть, найкрутіший із п'яти нових персонажів.
Age of Sigmar: Хаос-гноми повертаються як Helsmiths of Hashut
Вони повернулися. Після багатьох років у тіні, Хаос-гноми повертаються в повному складі як Helsmiths of Hashut, з новим жорстоким набором армії та яскравим переосмисленням їхньої суті. Helsmiths of Hashut — це темне залізо і демонічний вогонь. Ця фракція привносить у Світи Смертних жорстоку промисловість і темну магію.
- Армійський набір — базовий набір включає піхоту, артилерію, конструкції, наповнені демонами, і бойовий том.
- Uruk Taar, First Daemonsmith — стародавній чарівник, що їде на механічному бику, який приводиться в рух демонами, служить центральною фігурою фракції.
- Ashen Elder — фігура верховного жерця, який буквально перетворюється на камінь, що уособлює збочене безсмертя.
- Daemonsmiths — чаклуни-інженери, що з'єднують магію і механіку.
- Bull Centaurs — гібриди кентаврів і мінотаврів, створені для потужних атак.
- Infernal Razers — піхота, озброєна мушкетами, що має велику вогневу міць.
- Hobgrot Vandals — швидкі, одноразові бійці, що ідеально підходять для захоплення цілей і м'ясних штурмів противника.
Палаци м'ясоїдних і Нічні привиди — нові бойові томи та моделі
- Lord Vitriolic (Нічні примари) — примарний отруйник, який перетворився на невидимого вбивцю з флаконом на кожен випадок.
- High Falconer Felgryn (Палаци м'ясоїдних) — божевільний гуль, який вважає себе сокольничим... але він посилає величезних кажанів, а не хижих птахів.
Kill Team: Світи гробниць і Дуель Вартових смерті
У Kill Team починається новий сезон, у якому сутички переносяться у вузькі коридори гробниць у світі Necron. Авторами було анонсовано новий набір: Deathwatch vs. Necrons
- Deathwatch — зберіть гнучку елітну команду з 11 варіантів (по п'ять на матч). Включає унікальні деталі глави для налаштування.
- Canoptek Circle — Некрони, створені для патрулювання, обслуговування та знищення. Павукоподібні, скелетоподібні та смертоносні.
- Tomb World Killzone — новий стиль ігрового поля з коридорами, заставленими саркофагами. Очікуйте раптових появ некронів і жорстоких ближніх боїв.
Warhammer Underworlds: Spitewood чекає
Вийшов наступний базовий набір: Underworlds: Spitewood, який представляє тематичне зіткнення між збоченою важкою промисловістю та стародавньою природою.
- The Blood of the Bull — компактна банда, що поєднує в собі рукопашний бій, інженерну справу та одноразових хобгротів.
- Kurnoth's Heralds — у наборі всього три кентаври Сільванет, але їхній елітний статус обіцяє високу ефективність на полі бою. Чудові, динамічні бойові юніти з серйозною ударною силою.
Horus Heresy, Legions Imperialis і Warhammer: The Old World
Єресь Гора
- MKII Assault Squad — з їхніми культовими турбінними рюкзаками ці десантні війська підсилюють нову обстановку на Сатурні.
- Journal Tactica: The Forges of Saturn — розширення знань, лора і правил для битв на Сатурні.
Legions Imperialis
- Tank Influx — насувається потужна хвиля бронетехніки. Ідеально підходить для гравців, які хочуть домінувати в епічному масштабі.
Старий світ
- Tomb Kings — з'являться нові королівські герольди і жерці-личі, а також багаті на знання "Арканні журнали", які поглиблять мета-нарратив сеттингу, обіцяють автори.
Games Workshop не просто з'явилася цього літа — вона прийшла з тараном, зруйнувавши спокійне інфополе фанатів настільного всесвіту. З новими фракціями, легендарними персонажами, доповненнями до боїв і глибокими доповненнями до історії, друга половина 2025 року буде насиченою для гравців. Це чудовий час для колекціонерів, важкий час для полиць і жахливий час для гаманців і тюбиків фарб всюди.
Раніше Фокус писав про те, що S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PlayStation 5. Стали відомі терміни релізу гри на цій платформі.
Також Фокус писав про те, що в мережу витік вступний ролик Silent Hill f. Незважаючи на суворі правила, що забороняють запис на закритому панельному обговоренні Konami, комусь все ж вдалося зняти і викласти в інтернет відео.