Games Workshop взорвала лето: волна новых релизов накроет все вселенные Warhammer

Summer Warhammer Preview 2025 уже прошло, но поднятая им пыль еще долго не осядет. Games Workshop только что обнародовала большую часть своего плана на оставшуюся часть 2025 года, и он наполнен новыми фракциями, возвращающимися легендами и дополнениями почти для всех основных систем.

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Для фанатов Warhammer настало хорошее время — или ужасное, если у вас уже накопилось много невыполненных дел, помимо погружения в настольную вселенную. Являетесь ли вы лояльным поклонником 40K, фанатиком Age of Sigmar или просто любителем настольных сражений, в новом анонсе найдется что-то для каждого — и, скорее всего, несколько сотен частей неокрашенного пластика в придачу, сообщает GamesRadar+.

Важно

Гендерный скандал в Warhammer: почему космодесантники перестали быть мужчинами

Games Workshop вывалили на фанатов настоящий ворох анонсов и обновлений существующих моментов игры, из которых можно выделить не один десяток самых важных анонсов по системам и фракциям:

Warhammer 40,000: Огневая мощь Вотанна и сила Космодесантников

Фото: Warhammer Community

В центре внимания анонса оказался Warhammer 40K, а доминировали в нем Лиги Вотанна. Их повторное появление превратилось в полномасштабное развертывание.

Лиги Вотанна — усиленные и перекованные

Скваты вернулись с новой силой — они получили шесть новых юнитов и выпуск Кодекса 10-го издания.

Ironkin Steeljacks — высокие боевые роботы с бластерами и клинками. Созданные для ближнего боя, они представляют серьезную угрозу для элитных юнитов.

— высокие боевые роботы с бластерами и клинками. Созданные для ближнего боя, они представляют серьезную угрозу для элитных юнитов. Cthonian Earthshakers — артиллерия, которая зарывается под землю и взрывается под линиями противника. Представьте себе сейсмическую внезапную атаку в каждой залпе.

— артиллерия, которая зарывается под землю и взрывается под линиями противника. Представьте себе сейсмическую внезапную атаку в каждой залпе. Kapricus Defender/Carrier — двухцелевой ховеркрафт, который может служить как для тяжелой поддержки, так и для транспортировки, в зависимости от конфигурации.

— двухцелевой ховеркрафт, который может служить как для тяжелой поддержки, так и для транспортировки, в зависимости от конфигурации. Buri Aegnirssen — выживший тиранид, «трижды поглощенный», теперь мрачная легенда, борющаяся с инопланетянами.

— выживший тиранид, «трижды поглощенный», теперь мрачная легенда, борющаяся с инопланетянами. Memnyr Strategist — тактик Ironkin с абсурдной вычислительной мощностью, командующий с холодной логикой.

— тактик Ironkin с абсурдной вычислительной мощностью, командующий с холодной логикой. Arkanyst Evaluator – эксцентричный техномаг, вооруженный нестабильным инвертором транс-материи.

Герои Космических десантников – пять новых лиц

Пять орденов получают новых чемпионов, каждый с уникальным дизайном и значимым сюжетом.

Vulkan He'stan – возвращается пламенный мастер кузнечного дела, продолжая поиски артефактов Примарха Вулкана.

– возвращается пламенный мастер кузнечного дела, продолжая поиски артефактов Примарха Вулкана. Darnath Lysander – обновленный классический персонаж Имперских Кулаков, теперь адаптированный для современных Космодесантников.

– обновленный классический персонаж Имперских Кулаков, теперь адаптированный для современных Космодесантников. Caanok Var – новый герой Железных Рук, удвоивший свою кибернетическую силу и злобу.

– новый герой Железных Рук, удвоивший свою кибернетическую силу и злобу. Aethon Shaan – новый магистр ордена Вороньей Стражи; мрачный, элегантный и кинематографичный.

– новый магистр ордена Вороньей Стражи; мрачный, элегантный и кинематографичный. Субоден Хан – командир Белых Шрамов на джетбайке, пожалуй, самый крутой из пяти новых персонажей.

Age of Sigmar: Хаос-гномы возвращаются как Helsmiths of Hashut

Фото: Warhammer

Они вернулись. После многих лет в тени, Хаос-гномы возвращаются в полном составе как Helsmiths of Hashut, с новым жестоким набором армии и ярким переосмыслением их сути. Helsmiths of Hashut — это темное железо и демонический огонь. Эта фракция привносит в Миры Смертных жестокую промышленность и темную магию.

Армейский набор — базовый набор включает пехоту, артиллерию, конструкции, наполненные демонами, и боевой том.

— базовый набор включает пехоту, артиллерию, конструкции, наполненные демонами, и боевой том. Uruk Taar, First Daemonsmith — древний чародей, едущий на механическом быке, приводимом в движение демонами, служит центральной фигурой фракции.

— древний чародей, едущий на механическом быке, приводимом в движение демонами, служит центральной фигурой фракции. Ashen Elder — фигура верховного жреца, буквально превращающегося в камень, олицетворяющая извращенное бессмертие.

— фигура верховного жреца, буквально превращающегося в камень, олицетворяющая извращенное бессмертие. Daemonsmiths — колдуны-инженеры, соединяющие магию и механику.

— колдуны-инженеры, соединяющие магию и механику. Bull Centaurs — гибриды кентавров и минотавров, созданные для мощных атак.

— гибриды кентавров и минотавров, созданные для мощных атак. Infernal Razers — пехота, вооруженная мушкетами, обладающая большой огневой мощью.

— пехота, вооруженная мушкетами, обладающая большой огневой мощью. Hobgrot Vandals – быстрые, одноразовые бойцы, идеально подходящие для захвата целей и мясных штурмов противника.

Дворцы плотоядных и Ночные призраки — новые боевые тома и модели

Lord Vitriolic (Ночные призраки) – призрачный отравитель, превратившийся в невидимого убийцу с флаконом на каждый случай.

(Ночные призраки) – призрачный отравитель, превратившийся в невидимого убийцу с флаконом на каждый случай. High Falconer Felgryn (Дворцы плотоядных) — сумасшедший гуль, который считает себя сокольничим… но он посылает огромных летучих мышей, а не хищных птиц.

Kill Team: Миры гробниц и Дуэль Стражей смерти

Фото: Warhammer Community

В Kill Team начинается новый сезон, в котором стычки переносятся в узкие коридоры гробниц в мире Necron. Авторами был анонсирован новый набор: Deathwatch vs. Necrons

Deathwatch – соберите гибкую элитную команду из 11 вариантов (по пять на матч). Включает уникальные детали главы для настройки.

– соберите гибкую элитную команду из 11 вариантов (по пять на матч). Включает уникальные детали главы для настройки. Canoptek Circle – Некроны, созданные для патрулирования, обслуживания и уничтожения. Паукообразные, скелетоподобные и смертоносные.

– Некроны, созданные для патрулирования, обслуживания и уничтожения. Паукообразные, скелетоподобные и смертоносные. Tomb World Killzone — новый стиль игрового поля с коридорами, уставленными саркофагами. Ожидайте внезапных появлений некронов и жестоких ближних боев.

Warhammer Underworlds: Spitewood ждет

Фото: Warhammer Community

Вышел следующий базовый набор: Underworlds: Spitewood, который представляет тематическое столкновение между извращенной тяжелой промышленностью и древней природой.

The Blood of the Bull – компактная банда, сочетающая в себе рукопашный бой, инженерное дело и одноразовых хобгротов.

– компактная банда, сочетающая в себе рукопашный бой, инженерное дело и одноразовых хобгротов. Kurnoth’s Heralds – в наборе всего три кентавра Сильванет, но их элитный статус обещает высокую эффективность на поле боя. Великолепные, динамичные боевые юниты с серьезной ударной силой.

Horus Heresy, Legions Imperialis и Warhammer: The Old World

Фото: Warhammer Community

Horus Heresy

MKII Assault Squad – с их культовыми турбинными рюкзаками эти десантные войска усиливают новую обстановку на Сатурне.

– с их культовыми турбинными рюкзаками эти десантные войска усиливают новую обстановку на Сатурне. Journal Tactica: The Forges of Saturn – расширение знаний, лора и правил для сражений на Сатурне.

Legions Imperialis

Tank Influx – надвигается мощная волна бронетехники. Идеально подходит для игроков, которые хотят доминировать в эпическом масштабе.

The Old World

Tomb Kings – появятся новые королевские герольды и жрецы-личи, а также богатые знаниями «Арканные журналы», которые углубят мета-нарратив сеттинга, обещают авторы.

Games Workshop не просто появилась этим летом – она пришла с тараном, разрушив спокойное инфополе фанатов настольной вселенной. С новыми фракциями, легендарными персонажами, дополнениями к сражениям и глубокими дополнениями к истории, вторая половина 2025 года будет насыщенной для игроков. Это отличное время для коллекционеров, тяжелое время для полок и ужасное время для кошельков и тюбиков красок повсюду.

Краткий обзор с Youtube-канала Warhammer о том, что было анонсировано на событии

Ранее Фокус писал о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5. Стали известны сроки релиза игры на этой платформе.

Также Фокус писал о том, что в сеть утек вступительный ролик Silent Hill f. Несмотря на строгие правила, запрещающие запись на закрытом панельном обсуждении Konami, кому-то все же удалось снять и выложить в интернет видео.