Ініціатива Stop Killing Games набрала 1,4 млн підписів: чи потрапить документ до Єврокомісії

Те, що почалося як реакція на тихе закриття видавцем Ubisoft гри The Crew, перетворилося на повноцінну Європейську громадянську ініціативу, яка наразі зібрала понад 1,4 мільйона підтверджених підписів. Позиція гравців уже не на жарт схвилювала багатьох великих видавців.

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Ініціатива Stop Killing Games, ініційована ютубером Россом Скоттом, за менш ніж місяць перетворилася з інтернет-протесту на справжню юридичну силу, повідомляє PC Gamer. Кампанія не ставить за мету змусити студії підтримувати онлайн-сервіси вічно. Йдеться про справедливість до людей, які купили гру.

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Якщо видавець закриває гру, особливо ту, за яку було заплачено, має бути план, що дає змогу гравцям продовжувати отримувати до неї доступ у тій чи іншій формі. Як ідеться в ініціативі: дайте іграм патч "кінця життя", щоб вони могли працювати без офіційних серверів і підтримки компанії. Жодних операцій у реальному часі, жодного обслуговування — тільки базове право грати в те, що вже було куплено. Але навіть цього стало достатньо, щоб змусити генерального директора Ubisoft нервувати на зборах акціонерів та ініціювати обговорення на рівні ЄС.

Ще в червні ситуація виглядала похмуро. Кампанії не вистачало сотень тисяч підписів, і Скотт був готовий публічно відмовитися від неї. Але вірусний сплеск, підживлюваний зусиллями спільноти, закликами творців і невеликою драмою на YouTube, переломив ситуацію. Кількість підписантів перевищила необхідний поріг у мільйон підписів і зараз становить 1 400 000. Це невелика страховка на випадок, якщо ЄС відхилить будь-які сумнівні або неправильно заповнені заявки.

Проте справу ще не зроблено. Ходять чутки про підробку підписів — серйозну загрозу в державному процесі, який не сприймає цифрові махінації. За цими процесами можуть стояти недоброзичливці ініціативи, з метою її дискредитації. Однак якщо достатня кількість підписів буде визнана недійсною, вона може провалитися просто на фініші.

Але з поточним запасом вона, найімовірніше, встоїть і добереться до Європейської комісії. Однак тепер для лідерів кампанії настане найскладніша частина: перетворити масову підтримку на реальні законодавчі зміни, які зобов'яжуть берегти ігри.

Що таке Stop Killing Games

Ініціатива Stop Killing Games (також відома як Stop Destroying Videogames) наполягає на розробці базового плану по закінченню терміну служби продукту, який забезпечить можливість грати в цифрові ігри навіть після припинення онлайн-підтримки, не змушуючи компанії вести її постійно. Організатори вимагають, щоб у разі припинення випуску гри видавцем, особливо вже оплаченої, він обов'язково випускав патч, інструментарій для приватних серверів або офлайн-режим, щоб гра могла працювати незалежно від офіційної підтримки.

Не йдеться про те, щоб сервери працювали вічно, а про те, щоб зберегти доступ до придбаного контенту, чи то через приватні сервери, чи то через офлайн-функціональність, чи то через аналогічні засоби, як право споживача і форму збереження ігрової культури.

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