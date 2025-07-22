Инициатива Stop Killing Games набрала 1,4 млн подписей: попадет ли документ в Еврокомиссию

То, что началось как реакция на тихое закрытие издателем Ubisoft игры The Crew, превратилось в полноценную Европейскую гражданскую инициативу, которая на данный момент собрала более 1,4 миллиона подтвержденных подписей. Позиция игроков уже не на шутку взволновала многих крупных издателей.

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Инициатива Stop Killing Games, инициированная ютубером Россом Скоттом, за менее чем месяц превратилась из интернет-протеста в настоящую юридическую силу, сообщает PC Gamer. Кампания не ставит целью заставить студии поддерживать онлайн-сервисы вечно. Речь идет о справедливости к купившим игру людям.

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Если издатель закрывает игру, особенно ту, за которую было заплачено, должен быть план, позволяющий игрокам продолжать получать к ней доступ в той или иной форме. Как говорится в инициативе: дайте играм патч "конца жизни", чтобы они могли работать без официальных серверов и поддержки компании. Никаких операций в реальном времени, никакого обслуживания — только базовое право играть в то, что уже было куплено. Но даже этого стало достаточно, чтобы заставить генерального директора Ubisoft нервничать на собрании акционеров и инициировать обсуждение на уровне ЕС.

Еще в июне ситуация выглядела мрачно. Кампании не хватало сотен тысяч подписей, и Скотт был готов публично отказаться от нее. Но вирусный всплеск, подпитываемый усилиями сообщества, призывами создателей и небольшой драмой на YouTube, переломил ситуацию. Число подписавшихся превысило требуемый порог в миллион подписей и сейчас составляет 1 400 000. Это небольшая страховка на случай, если ЕС отклонит какие-либо сомнительные или неправильно заполненные заявки.

Тем не менее, дело еще не сделано. Ходят слухи о подделке подписей — серьезной угрозе в государственном процессе, который не приемлет цифровые махинации. За этими процессами могут стоять недоброжелатели инициативы, с целью ее дискредитации. Однако если достаточное количество подписей будет признано недействительным, она может провалиться прямо на финише.

Но с текущим запасом она, скорее всего, устоит и доберется до Европейской комиссии. Однако теперь для лидеров кампании наступит самая сложная часть: превратить массовую поддержку в реальные законодательные изменения, которые обяжут беречь игры.

Что такое Stop Killing Games

Инициатива Stop Killing Games (также известная как Stop Destroying Videogames) настаивает на разработке базового плана по окончанию срока службы продукта, который обеспечит возможность играть в цифровые игры даже после прекращения онлайн-поддержки, не вынуждая компании вести ее постоянно. Организаторы требуют, чтобы при прекращении выпуска игры издателем, особенно уже оплаченной, он обязательно выпускал патч, инструментарий для приватных серверов или офлайн-режим, чтобы игра могла работать независимо от официальной поддержки.

Речь не идет о том, чтобы серверы работали вечно, а о том, чтобы сохранить доступ к приобретенному контенту, будь то через частные серверы, офлайн-функциональность или аналогичные средства, как право потребителя и форму сохранения игровой культуры.

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