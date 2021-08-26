У Кабулі в результаті двох вибухів загинули понад 40 осіб, — ЗМІ

Понад 100 чоловік, за інформацією журналістів, отримали поранення різного ступеня тяжкості. НАТО поспішає евакуювати якомога більше людей з країни.

У результаті двох вибухів у Кабулі, які відбулися в четвер, 26 серпня, загинули понад 40 людей. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на власні джерела в афганському міністерстві охорони здоров'я.

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Що ж стосується поранених, то їх, як заявляють журналісти, понад 100.

У той же час вибухи в аеропорту Кабула засудив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На своїй сторінці у Twitter він написав, що "його думки з усіма постраждалими та їхніми близькими". При цьому він зазначив, що пріоритетом альянсу є евакуація якомога більшої кількості людей у місце, де вони будуть у безпеці.

Як пише WSJ, серед загиблих — чотири американських морських піхотинці.

Обидва вибухи поряд з кабульським аеропортом підтвердили в Пентагоні. Перший вибух у Кабулі прогримів поряд з північними воротами в аеропорт, другий — поруч з готелем Baron, де, як стверджується, збираються громадяни США для участі в рятувальній операції і відльоту на батьківщину.

Варто зазначити, що незадовго до другого вибуху про його підготовку повідомили ряд ЗМІ, а також посол Франції в Афганістані.

Посольство США в Афганістані закликає своїх громадян триматися подалі від аеропорту через терористичну загрозу.

Як повідомлялося раніше, військовослужбовці США і Великобританії можуть зіткнутися з "наслідками", якщо не евакуюються з Афганістану до кінця серпня. Принаймні про це заявляють представники талібів. Додатковий час на евакуацію іноземних військ з країни таліби надавати відмовляються.