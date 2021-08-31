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Воєнний фокус Напруга на українсько-російському кордоні

На Донбасі 11 обстрілів за добу: загинув дев'ятий військовий за місяць, двоє отримали поранення

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загиблі на донбасі
Фото: censor.net

Проросійські бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню, ведучи вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу 30 серпня збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції ЗСУ в зоні ООС 11 разів. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Повідомляється, що ворог застосовував міномети 120-мм калібру, що порушує Мінські домовленості. Крім цього, були обстріли з протитанкових гранатометів, стрілецького озброєння і великокаліберних кулеметів.

Між Донецькою і Луганською областями був зафіксований проліт БПЛА "Орлан-10", який виробляється в Росії.

Унаслідок обстрілу окупантів загинув український військовий. Наразі інформації про особу загиблого немає. Також один військовий отримав мінно-вибухову травму, а інший — поранення. Обох поранених бійців евакуювали в лікувальний заклад. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

За серпень 2021 року в російсько-українській війні загинули дев'ять українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):

  1. Семеняка Ярослав Володимирович (дата народження не вказана) — загинув 7 серпня.
  2. Кайданович Олексій (1991 року народження) з 54-го розвідувального батальйону — загинув 10 серпня.
  3. Мазур Артем Львович (1995 року народження) з 28-ї бригади — загинув 17 серпня.
  4. Островський Василь (1980 року народження) з 21-ї бригади — загинув 19 серпня.
  5. Михайлов Юрій Олександрович — загинув 22 серпня.
  6. Аксьонов Олександр (1983 року народження) зі 131 розвідувального батальйону — загинув 23 серпня.
  7. Пітько Вячеслав Павлович (1972 року народження) — загинув 24 серпня.
  8. Віскребец Андрій Вікторович (1982 року народження) — загинув 27 серпня.
  9. Військовослужбовець ЗСУ — загинув 30 серпня.

Нагадаємо, 28 серпня бойовики накрили артилерією Авдіївку. Унаслідок атаки були поранені 10 українських військових.

Раніше Курт Волкер розповів про підвищений ризик вторгнення РФ в напрямку Маріуполя і Кримського каналу.