На Донбасі 11 обстрілів за добу: загинув дев'ятий військовий за місяць, двоє отримали поранення

Проросійські бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню, ведучи вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За минулу добу 30 серпня збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції ЗСУ в зоні ООС 11 разів. Про це повідомляє пресцентр ООС.

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Повідомляється, що ворог застосовував міномети 120-мм калібру, що порушує Мінські домовленості. Крім цього, були обстріли з протитанкових гранатометів, стрілецького озброєння і великокаліберних кулеметів.

Між Донецькою і Луганською областями був зафіксований проліт БПЛА "Орлан-10", який виробляється в Росії.

Унаслідок обстрілу окупантів загинув український військовий. Наразі інформації про особу загиблого немає. Також один військовий отримав мінно-вибухову травму, а інший — поранення. Обох поранених бійців евакуювали в лікувальний заклад. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

За серпень 2021 року в російсько-українській війні загинули дев'ять українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):

Нагадаємо, 28 серпня бойовики накрили артилерією Авдіївку. Унаслідок атаки були поранені 10 українських військових.

Раніше Курт Волкер розповів про підвищений ризик вторгнення РФ в напрямку Маріуполя і Кримського каналу.