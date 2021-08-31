На Донбассе 11 обстрелов за сутки: погиб девятый военный за месяц, двое получили ранение
Пророссийские боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, ведя огонь из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
За минувшие сутки 30 августа вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ВСУ в зоне ООС 11 раз. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Сообщается, что враг применял минометы 120-мм калибра, что нарушает Минские договоренности. Кроме этого, были обстрелы из противотанковых гранатометов, стрелкового вооружения и крупнокалиберных пулеметов.
Между Донецкой и Луганской областями был зафиксирован пролет БПЛА "Орлан-10", который производится в России.
В результате обстрела оккупантов погиб украинский военный. На данный момент информации о личности погибшего нет. Также один военный получил минно-взрывную травму, а другой — ранение. Обоих раненых бойцов эвакуировали в лечебное заведение. Их состояние оценивается как средней тяжести.
Украинские военные открывали огонь в ответ.
За август 2021 года в российско-украинской войне погибло девять украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):
- Семеняка Ярослав Владимирович (дата рождения не указана) — погиб 7 августа
- Кайданович Алексей (1991 года рождения) из 54-го разведбатальона — погиб 10 августа
- Мазур Артем Львович (1995 года рождения) из 28-й бригады — погиб 17 августа.
- Островский Василий (1980 года рождения) из 21-й бригады — погиб 19 августа.
- Михайлов Юрий Александрович – погиб 22 августа.
- Аксенов Александр (1983 года рождения) из 131 разведбатальона — погиб 23 августа
- Питько Вячеслав Павлович (1972 года рождения) — погиб 24 августа
- Вискребец Андрей Викторович (1982 года рождения) — погиб 27 августа
- Военнослужащий ВСУ — погиб 30 августа.
Напомним, 28 августа боевики накрыли артиллерией Авдеевку. В результате атаки было ранено 10 украинских военных.
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