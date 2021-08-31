На Донбассе 11 обстрелов за сутки: погиб девятый военный за месяц, двое получили ранение

Пророссийские боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, ведя огонь из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки 30 августа вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции ВСУ в зоне ООС 11 раз. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Сообщается, что враг применял минометы 120-мм калибра, что нарушает Минские договоренности. Кроме этого, были обстрелы из противотанковых гранатометов, стрелкового вооружения и крупнокалиберных пулеметов.

Между Донецкой и Луганской областями был зафиксирован пролет БПЛА "Орлан-10", который производится в России.

В результате обстрела оккупантов погиб украинский военный. На данный момент информации о личности погибшего нет. Также один военный получил минно-взрывную травму, а другой — ранение. Обоих раненых бойцов эвакуировали в лечебное заведение. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Украинские военные открывали огонь в ответ.

За август 2021 года в российско-украинской войне погибло девять украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):

Напомним, 28 августа боевики накрыли артиллерией Авдеевку. В результате атаки было ранено 10 украинских военных.

Ранее Курт Волкер рассказал о растущем риске вторжения РФ в направлении Мариуполя и Крымского канала.