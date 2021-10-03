Проросійські бойовики застосували заборонену зброю на Донбасі. ВСУ відповіли вогнем

Зокрема, окупаційні сили обстріляли позиції українських військових в Донецькій області з мінометів калібру 82 мм та гранатометів.

Російсько-окупаційні формування з початку доби неділі, 3 жовтня, двічі порушили режим тиші, здійснивши обстріли позицій українських військових з різного озброєння, в тому числі і з забороненого Мінськими угодами. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

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За даними українських військових, проросійські бойовики вели обстріл:

У напрямку Лебединського (Донецька обл.) — зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів;

Неподалік від Водяного (Донецька обл.) — з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військових ООС в результаті цих атак не зафіксовано. Українські бійці відповідали бойовикам, застосовуючи дозволену зброю, чим змусили супротивника припинити обстріл.

Нагадаємо, у вересні цього року в результаті обстрілів з боку російсько-окупаційних формувань загинули 7 українських військових, а кількість поранених досягла 40.

Також Фокус повідомляв про те, що в п'ятницю, 1 жовтня, бойовики обстріляли житлові будинки Авдіївки (Донецька обл.) з боку окупованої ними Ясинуватої.