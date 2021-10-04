У США спустили на воду ракетний есмінець на честь сенатора Карла М. Левіна (фото)

На церемонії були присутні дочки сенатора, які розбили пляшки шампанського об ніс корабля. Після низки випробувань його поставлять на озброєння ВМС США.

Військово-морські сили незабаром отримають новий ракетний есмінець на честь сенатора Мічигану Карла М. Левіна, який уже спустили на воду. Про це повідомляє Navy Times.

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На церемонії спуску були присутні дочки Левіна, які одночасно розбили пляшки шампанського об ніс військового корабля. Корабель спустили на воду в штаті Мен 2 жовтня.

Фото: AP Photo

"Я можу чесно сказати, серед усіх похвал, які він отримав за п'ятдесят років державної служби, це означало для нього найбільше, і воно дійсно відображає його відданість нашому народу", — заявив племенняк Левіна, Енді Левін.

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Через пандемію це був захід тільки за запрошеннями з декількома сотнями гостей замість звичайного збору на кілька тисяч чоловік. Суднобудівникам було запропоновано подивитися пряму трансляцію заходу.

Перед введенням у дію ще належить пройти ходові випробування, а також додаткові роботи. Базуватиметься корабель у Перл-Гарборі на Гаваях.

[ + – ] Карл Мілтон Фото: Вiкiпедiя

Карл Мілтон Левін — екссенатор США від штату Мічиган. Член Демократичної партії. Очолював комітет із питань збройних сил США. Балотувався в сенат 6 разів поспіль.

Фото: AP Photo

Характеристики есмінця:

Водотоннажність — 9200 тонн

Довжина — 156 м

Посадка — 20 м

Максимальна швидкість — 31 вузол (57 км/год)

Також на борту можуть розташовуватися два вертольоти SH-60 Seahawk. Озброєний есмінець артилерією та ракетними установками:

1 — 127-мм гармата Mk45

2 — 25-мм гармати Mk38

4 кулемети калібру 12,7 мм

2 — 20 мм Phalanx

2 — торпедні апарати Mk32

96-ти пускова установка з ракетами RIM-66M, Tomahawk і RUUM-139 Vertical Launch ASROC.

Нагадаємо, США профінансували будівництво ще 6 швидкісних катерів для ВМС України. Також Lockheed Martin почали розробку ракетної системи нового покоління.