В США спустили на воду ракетный эсминец в честь сенатора Карла М. Левина (фото)
На церемонии присутствовали дочери сенатора, которые разбили бутылки шампанского о нос корабля. После ряда испытаний его поставят на вооружение ВМС США.
Военно-морские силы в скором времени получат новый ракетный эсминец в честь сенатора Мичигана Карла М. Левина, который уже спустили на воду. Об этом сообщает Navy Times.
На церемонии спуска присутствовали дочери Левина, которые одновременно разбили бутылки шампанского о нос военного корабля. Корабль спустили на воду в штате Мэн 2 октября.
"Я могу честно сказать, среди всех похвал, которые он получил за пятьдесят лет государственной службы, это значило для него больше всего, и оно действительно отражает его преданность нашему народу", — заявил племенняк Левина, Энди Левин.Важно
Из-за пандемии это было мероприятие только по приглашениям с несколькими сотнями гостей вместо обычного собрания в несколько тысяч человек. Судостроителям было предложено посмотреть прямую трансляцию мероприятия.
Перед вводом в строй еще предстоит пройти ходовые испытания, а также дополнительные работы. Базироваться корабль будет в Перл-Харборе на Гавайях.
Карл Милтон Левин — экс-сенатор США от штата Мичиган. Член Демократической партии. Возглавлял комитет по вопросам вооруженных сил США. Баллотировался в сенат 6 раз подряд.
Характеристики эсминца:
- Водоизмещение — 9200 тонн
- Длина — 156 м
- Посадка — 20 м
- Максимальная скорость — 31 узел (57 км/ч)
Также на борту может находиться два вертолета SH-60 Seahawk. Вооружен эсминец артиллерией и ракетными установками:
- 1 — 127-мм орудие Mk45
- 2 — 25-мм пушки Mk38
- 4 пулемета калибра 12,7 мм
- 2 — 20 мм Phalanx
- 2 — торпедных аппарата Mk32
- 96-ти пусковая установка с ракетами RIM-66M, Tomahawk и RUUM-139 Vertical Launch ASROC.
Напомним, США профинансировали строительство еще 6 скоростных катеров для ВМС Украины. Также Lockheed Martin начали разработку ракетной системы нового поколения.