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Воєнний фокус Таліби захопили Афганістан

Армія Афганістану складалася з корупційних батальйонів-привидів, — Le Monde

Юрій Божич
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Афганістан, армія Афганістану, солдати Афганістану
афганський солдат

Національні сили безпеки країни лише на папері налічували 300 тис. бійців.

Бліцкриг талібів став можливий завдяки тотальній корупції афганської влади. Як пише Бі-бі-сі, "афганська армія і поліція мають непросту історію, наповнену численними втратами, дезертирством і корупцією. Деякі командири, наприклад, вимагали плату для солдатів, яких просто не існує — так званих "солдат-примар". Французька Le Monde, з посиланням на анонімного західного дипломата, який працює в Кабулі, назвала конкретні цифри: 46 батальйонів-привидів, по 800 осіб в кожному.

Високопоставлене американське джерело заявляє, що національні сили безпеки Афганістану нараховували набагато менше бійців, ніж ті 300 тис., які існували на папері. Спеціальний головний інспектор США з відновлення Афганістану (американський урядовий орган, підзвітний Конгресу) роками бив на сполох з цього приводу, а в своєму останньому звіті висловлював "серйозне занепокоєння в зв'язку з руйнівним впливом корупції...і сумнівною точністю даних про реальний стан сил".

Нагадаємо, 15 серпня "Талібан" захопив столицю Кабул і заявив про завершення війни.

Незабаром після цього син народного героя Афганістану закликав боротися проти талібів.