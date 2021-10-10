Армия Афганистана состояла из коррупционных батальонов-призраков, — Le Monde

Национальные силы безопасности страны лишь на бумаге насчитывали 300 тыс. бойцов.

Блицкриг талибов стал возможен благодаря тотальной коррупции афганских властей. Как пишет Би-би-си, "афганская армия и полиция имеют непростую историю, наполненную многочисленными потерями, дезертирством и коррупцией. Некоторые командиры, например, требовали плату для солдат, которых просто не существует — так называемых "солдат-призраков". Французская Le Monde, со ссылкой на анонимного западного дипломата, работающего в Кабуле, назвала конкретные цифры: 46 батальонов-призраков, по 800 человек в каждом.

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Высокопоставленный американский источник заявляет, что национальные силы безопасности Афганистана насчитывали гораздо меньше бойцов, чем те 300 тыс., которые существовали на бумаге. Специальный главный инспектор США по восстановлению Афганистана (американский правительственный орган, подотчетный Конгрессу) годами бил тревогу по этому поводу, а в своем последнем отчете высказывал "серьезное беспокойство в связи с разрушительным воздействием коррупции… и сомнительной точностью данных о реальном состоянии сил".

Напомним, 15 август "Талибан" захватил столицу Кабул и заявил о завершении войны.

Вскоре после этого сын народного героя Афганистана призвал сражаться против талибов.