Катастрофа в Афганістані — це методичка ІДІЛ, — американський експерт

Пітер Берген, який брав у 1990-і інтерв'ю в Осама бен Ладена, вважає можливою появу "Аль-Каїди/ІДІЛ версії 3.0".

Відповідаючи на питання про можливість появи на території Афганістану нових терористичних рухів після приходу до влади в країні талібів, Пітер Брега, який випустив нещодавно книгу "Зліт і падіння Осами бен Ладена", заявив, що катастрофа в Афганістані йому дуже нагадує бліцкриг ІДІЛ після виходу США з Іраку в 2011 році: "Сценарій абсолютно такий самий. Це по суті методичка ІДІЛ".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Деякі із західних аналітиків вважають, що повернення "Талібану" — ящик Пандори. Організація сіє насильство, страти, нове середньовіччя. Її керівникам не можна довіряти. Відхід американців із країни може мати найкривавіші наслідки. Сьюзен Глассер у The New Yorker передає слова свого давнього знайомого, який в 2002 році був сповнений рішучості побудувати сучасну державу, яка функціонує, з руїн, що залишилися після "Талібану" й 11 вересня: "Чи стане це Руандою Байдена?"

Нагадаємо, 15 серпня "Талібан" захопив столицю Кабул і заявив про завершення війни. Незабаром після цього син народного героя Афганістану закликав боротися проти талібів.