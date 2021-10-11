Катастрофа в Афганистане – это методичка ИГИЛ, – американский эксперт

Питер Берген, бравший в 1990-е интервью у Усамы бен Ладена, считает возможным появление "Аль-Каиды/ИГИЛ версии 3.0".

Отвечая на вопрос о возможности появления на территории Афганистана новых террористических движений после прихода к власти в стране талибов, Питер Бреген, который выпустил недавно книгу "Взлет и падение Усамы бен Ладена", заявил, что катастрофа в Афганистане ему очень напоминает блицкриг ИГИЛ после выхода США из Ирака в 2011 году: "Сценарий абсолютно такой же. Это по сути методичка ИГИЛ".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Некоторые из западных аналитиков считают, что возвращение "Талибана" — ящик Пандоры. Организация сеет насилие, казни, новое средневековье. Ее руководителям нельзя доверять. Уход американцев из страны может иметь самые кровавые последствия. Сьюзен Глассер в The New Yorker передает слова своего давнего знакомого, который в 2002 году был полон решимости построить современное, функционирующее государство из руин, оставшихся после "Талибана" и 11 сентября: "Станет ли это Руандой Байдена?"

Напомним, 15 августа "Талибан" захватил столицу Кабул и заявил о завершении войны. Вскоре после этого сын народного героя Афганистана призвал сражаться против талибов.