Австралія може купити списані американські атомні підводні човни (фото)

Для будівництва власних атомних підводних човнів може знадобитися майже 20 років, перш ніж до ладу піде перша субмарина, а на використаній субмарині можна навчати екіпажі.

Підписана оборонна угода між Австралією, США та Великобританією передбачає будівництво атомних підводних човнів для австралійського Королівського флоту. На час реалізації угоди експрем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт запропонував закупити або орендувати списані атомні човни в США. Про це повідомляє The Drive.

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Таке рішення Ебботт пропонує розширити можливості флоту й отримати досвід в експлуатації атомних субмарин, яких ніколи не було у складі ВМС Австралії.

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"Чи може Австралія придбати одну або дві субмарини Los Angeles, які виходять на пенсію, поставити її під австралійський прапор і використовувати її, якщо хочете, як навчально-тренувальний катер? Я б зробив таку пропозицію", — заявив Ебботт.

Як пишуть у виданні, ВМС США вже має досвід створення навчальних шкіл на базі підводних човнів класу "Лос-Анджелес". Цього літа субмарина "Сан-Франциско" стала саме навчальним кораблем для військових у Південній Кароліні. Потенційним кандидатами для Австралії можуть стати USS Providense та Oklhaoma City, які планують списати у червні 2022 року.

[ + – ] "Сан-Франциско" на військово-морській верфі після переобладнання на навчальне судно Фото: U.S. Navy Photo

Менш ймовірний варіант — це Pittsburgh і колишній підводний човен Louisville, списаний у квітні 2020 і березні 2021 відповідно. Але, швидше за все, їхня утилізація зайшла вже надто далеко, щоб їх можна було здати в оренду або продати Австралії.

[ + – ] Підводний човен класу Los Angeles ВМС США Фото: U.S. Navy Photo

Залишається невідомим, який запас ходу залишиться в ядерному паливі та реакторі на будь-якому з цих 4 підводних човнів. Заправка та капітальний ремонт може виявитися надзвичайно дорогим. Комплекс заходів вимагатиме відкриття корпусу субмарини, а також ремонту систем корабля.

Навіщо Австралії списані субмарини?

На озброєнні Королівського флоту Австралії немає атомних підводних човнів. Будівництво нових, за оцінками експертів, може завершитися до 2040 року чи навіть пізніше. Саме собою будівництво підводних човнів — це високотехнологічний процес, не кажучи вже про створення потрібної інфраструктури. Тому пропозиція Ебботта про купівлю або оренду одного чи двох підводних човнів може виявитися цілком привабливим рішенням.

Нагадаємо, 15 вересня США, Великобританія та Австралія заявили про створення тристороннього об'єднання AUKUS для протидії Китаю. Воно передбачає будівництво атомних підводних човнів. Вони необхідні Австралії для вирішення проблеми патрулювання Південно-Китайського моря.