Австралия может закупить списанные американские атомные подлодки (фото)

Для строительства собственных атомных подлодок может понадобиться около 20 лет, прежде чем в строй пойдет первая субмарина, а на использованной субмарине можно обучать экипажи.

Подписанное оборонное соглашение между Австралией, США и Великобританией предусматривает строительство атомных подлодок для австралийского Королевского флота. На время реализации соглашения экс-премьер-министр Австралии Тони Эбботт предложил закупить или арендовать списанные атомные подлодки у США. Об этом сообщает The Drive.

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Такое решение Эбботт предлагает, чтобы расширить возможности флота и получить опыт в эксплуатации атомных субмарин, которых никогда не было в составе ВМС Австралии.

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"Может ли Австралия приобрести одну или две выходящих на пенсию субмарину Los Angeles, поставить ее под австралийский флаг и использовать ее, если хотите, в качестве учебно-тренировочного катера? Я бы сделал такое предложение", — заявил Эбботт.

Как пишут в издании, у ВМС США уже есть опыт создания учебных школ на базе подлодок класса "Лос-Анджелес". Этим летом субмарина "Сан-Франциско" стала как раз учебным кораблем для военных в Южной Каролине. Потенциальным кандидатами для Австралии могут стать USS Providense и Oklhaoma City, которые планируют списать в июне 2022.

[ + – ] "Сан-Франциско" на военно-морской верфи после переоборудования на учебное судно Фото: U.S. Navy Photo

Менее вероятный вариант — это Pittsburgh и бывшая подлодка Louisville, списанные в апреле 2020 и марте 2021 соответственно. Но, скорее всего, их утилизация зашла уже слишком далеко, чтобы их можно было сдать в аренду или продать Австралии.

[ + – ] Подлодка класса Los Angeles ВМС США Фото: U.S. Navy Photo

Остается неизвестным, какой запас хода останется в ядерном топливе и реакторе на любой из этих 4 подлодках. Заправка и капитальный ремонт может оказаться чрезвычайно дорогостоящим. Комплекс мероприятий потребует вскрытия корпуса субмарины, а также ремонта систем корабля.

Для чего Австралии списанные субмарины?

На вооружении Королевского флота Австралии нет атомных подводных лодок. Строительство новых, по оценкам экспертам, может завершиться к 2040 году или даже позже. Само по себе строительство подлодок — это высокотехнологический процесс, не говоря уже о создании нужной инфраструктуры. Поэтому предложение Эбботта о покупке или аренде одной, или двух подлодок может оказаться вполне привлекательным решением.

Напомним, 15 сентября США, Великобритания и Австралия заявили о создании трехстороннего объединения AUKUS для противодействия Китаю. Оно предусматривает строительство атомных подводных лодок. Они нужны Австралии для решения проблемы патрулирования Южно-Китайского моря.