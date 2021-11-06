"Ми на своїй землі". Рєзніков відповів на претензії Німеччини через використання Bayraktar

За словами нового міністра оборони, Україна скористалася правом на самозахист, адже ОБСЄ не відреагувала на обстріл бойовиків.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, чому застосування безпілотника Bayraktar TB2 на Донбасі не порушило Мінських угод. Він прокоментував ситуацію в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Олексій Резніков відповів на критику Німеччини, пославшись на положення Мінських домовленостей. За його словами, сторонам не можна застосовувати безпілотні літальні апарати лише на території інших держав, і цей пункт Україна не порушувала.

"Там є одне важливе слово, про яке забувають навіть наші німецькі друзі, — "іноземних". Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. А ми на своїй землі. І це український безпілотний апарат", — наголосив міністр оборони.

Зазначимо, що у Мінських угодах, ухвалених у 2015 році, немає того, про що говорить Олексій Резніков. Згідно з текстом, сторони зобов'язані відвести все важке озброєння на рівні відстані від фактичної лінії зіткнення з метою створення зони безпеки. Пункт 10 передбачає виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки та найманих військ з території України під наглядом ОБСЄ, а також роззброєння незаконних формувань. Безпілотні апарати згадуються лише раз:

"Забезпечити ефективний моніторинг та верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відведення, із застосуванням усіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи тощо".

Як стверджує Олексій Резніков, Спільний центр комунікацій та контролю, спеціальна структура для припинення вогню, повідомив спостерігачів ОБСЄ про обстріл з боку бойовиків, який спричинив загибель військовослужбовця. Моніторингова місія не вжила заходів, тому Україна "реалізувала своє право на самозахист" згідно зі 51 статтею Статуту ООН.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала в ефірі програми спростував заяви про те, що внаслідок використання БПЛА Bayraktar TB2 на Донбасі загинув військовослужбовець. За його словами, безпілотник застосували вже після смерті солдата та у відповідь на артилерійський обстріл з боку окупантів. ЗСУ звернулися до ОБСЄ із закликом зупинити напад, проте ніхто не відреагував.

"Тоді головнокомандувачем було ухвалено рішення, і ми вперше застосували Bayraktar. Тільки після цього змусили противника припинити вогонь", — наголосив Сергій Шаптала.

Що цікаво, на сайті ОБСЄ йдеться про те, що організація може взаємодіяти з органами влади, цивільними, етнічними, релігійними групами, громадами, збирати інформацію, доповідати про ситуацію щодо безпеки, фіксувати та повідомляти про інциденти. Про наявність можливостей або повноважень в організації зупиняти бойові зіткнення не повідомляється.

Олексій Резніков нагадав, що публічно критикував Мінські угоди, проте вони існують як продовження Нормандського формату. За допомогою цих політико-дипломатичних домовленостей Україна демонструє своє бажання залишатись у режимі переговорів, у тому числі з Францією та Німеччиною. Країни мають вирішити питання про припинення війни на Донбасі, "режим тиші", водопостачання і так далі. Міністр закликав не ідеалізувати Мінські угоди та знайти нові формати.

26 жовтня ЗСУ вперше застосували Bayraktar TB2 для знищення артилерії супротивника на Донбасі. З його допомогою військовослужбовцям вдалося виявити та знищити одну з гармат, після чого інші розрахунки втекли.

Представник МЗС Німеччини Андреа Зассе розкритикувала Україну за використання БПЛА на Донеччині. За її словами, Мінські угоди дозволяють запускати безпілотники лише моніторингової місії ОБСЄ. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Bayraktar TB2 не заборонено Мінськими угодами, адже застосовувався для поразки російської артилерії.