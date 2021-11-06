"Мы на своей земле". Резников ответил на претензии Германии из-за использования Bayraktar

По словам нового министра обороны, Украина воспользовалась правом на самозащиту, ведь ОБСЕ не отреагировала на обстрелы со стороны боевиков.

Министр обороны Алексей Резников объяснил, почему применение беспилотника Bayraktar TB2 на Донбассе не нарушило Минские соглашения. Он прокомментировал ситуацию в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Алексей Резников ответил на критику Германии, сославшись на положения Минских договоренностей. По его словам, сторонам нельзя применять беспилотные летательные аппараты только на территории других государств, и это положение Украина не нарушала.

"Там есть одно важное слово, которое забывают даже наши немецкие друзья, — "иностранных". То есть это россиянам запрещено использовать беспилотники над украинской землей. А мы на своей земле. И это украинский беспилотный аппарат", — подчеркнул министр обороны.

Отметим, что в Минских соглашениях, принятых в 2015 году, нет того, о чем говорит Алексей Резников. Согласно тексту, стороны обязаны отвести все тяжелое вооружение на равные расстояния от фактической линии соприкосновения в целях создания зоны безопасности. Пункт 10 предусматривает вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемных войск с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение незаконных формирований. Беспилотные аппараты упоминаются лишь раз:

"Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода, с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр".

Как утверждает Алексей Резников, Совместный центр коммуникаций и контроля, специальная структура для прекращения огня, сообщил наблюдателям ОБСЕ об обстреле со стороны боевиков, который повлек гибель военнослужащего. Мониторинговая миссия не приняла мер, поэтому Украина "реализовала свое право на самозащиту" согласно 51 статье Устава ООН.

Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала в эфире программы опроверг заявления о том, что в результате использования БПЛА Bayraktar TB2 на Донбассе погиб военнослужащий. По его словам, беспилотник применили уже после смерти солдата и в ответ на артиллерийский обстрел со стороны оккупантов. ВСУ обратились к ОБСЕ с призывом остановить нападение, однако никто не отреагировал.

"Тогда главнокомандующим было принято решение, и мы впервые применили Bayraktar. Только после этого заставили противника прекратить огонь", — подчеркнул Сергей Шаптала.

Что интересно, на сайте ОБСЕ говорится, что организация может взаимодействовать с органами власти, гражданскими, этническими, религиозными группами, общинами, собирать информацию, докладывать о ситуации с безопасностью, фиксировать и сообщать об инцидентах. О наличии возможностей или полномочий у организации останавливать боестолкновения не сообщается.

Алексей Резников напомнил, что публично критиковал Минские соглашения, однако они существуют как продолжение Нормандского формата. С помощью этих политико-дипломатических договоренностей Украина демонстрирует свое желание оставаться в режиме переговоров, в том числе с Францией и Германией. Страны должны решить вопросы о прекращении войны на Донбассе, "режиме тишины", водоснабжении и так далее. Министр призвал не идеализировать Минские соглашения и найти новые форматы.

26 октября ВСУ впервые применили Bayraktar TB2 для уничтожения артиллерии противника на Донбассе. С его помощью военнослужащим удалось обнаружить и уничтожить одно из орудий, после чего другие расчеты скрылись.

Представитель МИД Германии Андреа Зассе раскритиковала Украину за использование БПЛА на Донбассе. По ее словам, Минские соглашения разрешают запускать беспилотники только мониторинговой миссии ОБСЕ. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Bayraktar TB2 не запрещены Минскими соглашениями, ведь применялся для поражения российской артиллерии.