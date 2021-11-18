Окупанти застосували заборонену зброю та поранили чотирьох бійців ЗСУ на Донбасі

Проросійські бойовики обстріляли позиції ООС понад десять разів минулої доби, а сьогодні вони атакували українські війська неподалік Нью-Йорка.

У середу, 17 листопада, російсько-окупаційні формування 14 разів обстріляли позиції українських військових, внаслідок чого поранення отримали четверо бійців Збройних сил. Про це штаб Операції об'єднаних сил (ООС) повідомив у своєму Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

З початку доби бойовики вели обстріл:

У напрямку Невельського – з мінометів калібру 120 мм;

У районі Новоолександрівки — з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів;

Неподалік Золотого-4 — з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Біля Кряківки — з артилерії калібру 152 мм;

Неподалік Причепилівки — з артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

У напрямку Кримського — зі станкових протитанкових гранатометів та мінометів калібру 82 мм;

Поруч із Мар'їнкою — з мінометів калібру 82 мм;

У напрямку Лебединського – з гранатометів різних систем

У районі Шумів — зі станкових протитанкових гранатометів.

У дев'яти із чотирнадцяти випадків порушення режиму припинення вогню проросійські бойовики застосували заборонену Мінськими угодами зброю.

Крім цього, в Луганській області було зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно, "Орлан-10" з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілів четверо українських військовослужбовців отримали поранення. Ще один зазнав бойової травми. Стан здоров'я всіх поранених задовільний, наразі вони госпіталізовані.

Українські війська відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл, додали в штабі ООС.

Уже у четвер, 18 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Нью-Йорка бойовики вели вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, Росія активізує дії щодо дестабілізації ситуації біля кордонів, починаючи з грудня цього року. Схожий прогноз раніше дала західна розвідка.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів про деталі спільного із Заходом плану дій зі стримування агресії РФ.