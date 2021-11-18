Оккупанты применили запрещенное оружие и ранили четверых бойцов ВСУ на Донбассе

Пророссийские боевики обстреляли позиции ООС более десяти раз за прошедшие сутки, а сегодня они атаковали украинские войска неподалеку от Нью-Йорка.

В среду, 17 ноября, российско-оккупационные формирования 14 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего ранения получили четверо бойцов Вооруженных сил. Об этом штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил в своем Facebook.

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С начала суток боевики вели обстрелы:

В направлении Невельского — из минометов калибра 120 мм;

В районе Новоалександровки — из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов;

Неподалеку от Золотого-4 — из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Возле Кряковки — из артиллерии калибра 152 мм;

Неподалеку от Причепиловки — из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

В направлении Крымского — из станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 82 мм;

Рядом с Марьинкой — из минометов калибра 82 мм;

В направлении Лебединского — из гранатометов разных систем

В районе Шумов — из станковых противотанковых гранатометов

В девяти из четырнадцати случаях нарушения режима прекращения огня пророссийские боевики применили запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Помимо этого в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно, "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения. Еще один получил боевую травму. Состояние здоровья всех раненых удовлетворительное, на данный момент они госпитализированы.

Украинские войска открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и вынудили противника прекратить обстрелы, добавили в штабе ООС.

Уже в четверг, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Неподалеку от Нью-Йорка боевики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, по данным министерства обороны Украины, Россия активизирует действия по дестабилизации ситуации у границ начиная с декабря этого года. Похожий прогноз ранее дала западная разведка.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о деталях совместного с Западом плана действий по сдерживанию агрессии РФ.