Українські засоби РЕБ безсилі проти російських БПЛА "Орлан" — командир 58 бригади

За словами полковника Дмитра Кащенка, безпілотники працюють на висоті 5,5-6,6 км, де українські засоби радіоелектронної боротьби не можуть його дістати.

Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського полковник Дмитро Кащенко заявив, що українські засоби радіоелектронної боротьби не дістають до модернізованих БПЛА "Орлан", які застосовують окупанти на Донбасі. Про це він повідомив в інтерв'ю "Військовому кур'єру України".

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Українські військові дедалі частіше наражаються на повітряний компонент ворога — не великі літаки, а безпілотники. Окремо полковник Кащенко згадав російські "Орлан". Його "апгрейнута" версія працює на висоті 5 500-6 500 метрів.

[ + – ] Збитий Орлан-10 у Сирії

"Ми на таких висотах його не дістаємо, а його оптика та навігація працює так, що його не погасити засобами РЕБ, і він виконує розвідувальні дії", — розповів командир бригади.

Також він додав, що окупанти почали частіше використовувати дрони з бомбами чи мінами на борту. Такі дрони можуть піднімати заряди вагою 4-6 кг. Окупаційні формування також скидають із дронів міни ПЗМ "Отек" без механізмів самоліквідації, що загрожує українським бійцям.

[ + – ] Міна "Отек"

Як зазначає Дмитро Кащенко, російсько-окупаційні війська розвивають свої засоби РЕБ, які глушать GPS, БПЛА та телеметрію.

"Усі ці засоби розвиваються, і ти розумієш, що в тебе нічого протиставити окупантам. Ці моменти трохи гнітять", — резюмує полковник.

Нагадаємо, 7 листопада українські військові збили БПЛА "Орлан-10" на Донбасі. Вони були споряджені гранатометними пострілами ВОГ-17.

26 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України опублікував відео першого бойового застосування безпілотника Bayraktar TB2 на Донбасі. Відомство тоді заявило, що апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.