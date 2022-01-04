Украинские средства РЭБ бессильны против российских БПЛА "Орлан", - командир 58 бригады

По словам полковника Дмитрия Кащенка, беспилотники работают на высоте 5,5-6,6 км, где украинские средства радиоэлектронной борьбы их не могут достать.

Командир 58 отдельной мотопехотной бригад имени гетмана Ивана Выговского полковник Дмитрий Кащенко заявил, что украинские средства радиоэлектронной борьбы не достают до модернизированных БПЛА "Орлан", которые применяют оккупанты на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью "Военному курьеру Украины".

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Украинские военные все чаще подвергаются атакам от воздушного компонента врага — не большими самолетами, а беспилотниками. Отдельно полковник Кащенко упомянул российские "Орланы". Его "апгрейнутая" версия работает на высоте 5500-6500 метров.

[ + – ] Сбитый Орлан-10 в Сирии

"Мы на таких высотах его не достаем, а его оптика и навигация работает таким образом, что его не погасить средствами РЭБ и он выполняет разведывательные действия", — рассказал командир бригады.

Также он добавил, что оккупанты стали чаще использовать дроны с бомбами или минами на борту. Такие дроны могут поднимать заряды весом по 4-6 кг. Оккупационные формирования также сбрасывают с дронов мины ПЗМ "Отек" без механизмов самоликвидации, что несет угрозу украинским бойцам.

[ + – ] Мина "Отек"

Как отмечает Дмитрий Кащенко, российско-оккупационные войска развивают свои средства РЭБ, которые глушат GPS, БПЛА и телеметрию.

"Все эти средства развиваются, и ты понимаешь, что у тебя нечего противопоставить оккупантам. Эти моменты немного угнетают", — резюмирует полковник.

Напомним, 7 ноября украинские военные сбили БПЛА "Орлан-10" на Донбассе. Они были снаряжены гранатометными выстрелами ВОГ-17.

26 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал видео первого боевого применения беспилотника Bayraktar TB2 на Донбассе. Ведомство тогда заявило, что аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.