У Туреччині стартував етап серійного виробництва штурмовика HÜRJET (фото)

На літаку планують навчати турецьких пілотів до експлуатації перспективного винищувача TF-X та наявного у військах F-16.

На засіданні виконавчого комітету оборонної промисловості Туреччини було ухвалено рішення про старт першого етапу серійного виробництва навчально-тренувального літака HÜRJET. Про це повідомляє Turdef.

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Літак розробляється фірмою Turkish Aerospace Industries. Його перший політ очікується вже наступного року. Виробництвом легкого штурмовика у Туреччині планують замінити наявний авіапарк навчально-тренувальних T-38M, а також готувати пілотів до перспективного TF-X та F-35A.

[ + – ] Засідання Комітету оборонної промисловості

Наразі на озброєнні Військово-повітряних сил Туреччини знаходиться 69 навчально-тренувальних літаків Т-38М, які використовують для підготовки пілотів до управління F-16. HÜRJET надалі планують використовувати як повітряну ціль.

На засіданні, яке очолював президент країни Реджеп Ердоган, було озвучено плани щодо імпортозаміщення деяких деталей літака. Вірогідно, в літаку використовуються двигуни українського виробництва компанії "Івченко-Прогрес" Аі-322Ф.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Україна підписала з Туреччиною контракт на постачання двигунів до ударного БПЛА MIUS і літака HÜRJET. MIUS, що розробляється, повинен піднятися в повітря в 2023 році.