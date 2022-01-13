В Турции стартовал этап серийного производства штурмовика HÜRJET (фото)

На самолете планируют обучать турецких пилотов к эксплуатации перспективного истребителя TF-X и существующего в войсках F-16.

На заседании исполнительного комитета оборонной промышленности Турции было принято решение о старте первого этапа серийного производства учебно-тренировочного самолета HÜRJET. Об этом сообщает Turdef.

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Самолет разрабатывается компанией Turkish Aerospace Industries. Его первый полет ожидается уже в следующем году. Производством легкого штурмовика в Турции планируют заменить существующий авиапарк учебно-тренировочных T-38M, а также готовить пилотов к перспективному TF-X и F-35A.

[ + – ] Заседание комитета оборонной промышленности

На данный момент на вооружении Военно-воздушных сил Турции находится 69 учебно-тренировочных самолетов Т-38М, которые используют для подготовки пилотов к управлению F-16. HÜRJET в дальнейшем планируют использовать как воздушную цель.

На заседании, которое возглавлял президент страны Реджеп Эрдоган, были озвучены планы по импортозамещению некоторых деталей самолета. Вероятно, в самолете используются двигатели украинского производства компании "Ивченко-Прогресс" модели Аи-322Ф.

Напомним, в ноябре 2021 года Украина подписала с Турцией контракт на поставку двигателей к ударному БПЛА MIUS и самолету HÜRJET. Разрабатываемый MIUS должен подняться в воздух в 2023 году.