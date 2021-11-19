С украинскими двигателями. Турецкий ударный БПЛА MIUS поднимется в воздух в 2023 (фото)

Благодаря двигателям "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич", беспилотник сможет развивать скорость в 800 км/ч. А его грузоподъемность составит 1500 кг.

Гендиректор турецкой компании Baykar Defence Халук Байрактар заявил о том, что перспективный БПЛА MIUS поднимется в небо в 2023 году. Об этом он заявил в интервью для Укринформа.

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По словам Байрактара, в беспилотнике будут использоваться украинские двигатели компании "Мотор Сич" и "Ивченко-Прогресс" — Аи-25ТЛТ и Аи-322Ф соответственно. Сам беспилотник — это универсальная 6-тонная платформа с практически звуковой скоростью движения.

По предварительным данным, полезная нагрузка у MIUS будет около 1,5 тонн, а длительность полета составит до 5 часов на скорости в 800 км/ч. Летный потолок составляет 12 км. В дальнейшем планируется разработать и сверхзвуковой вариант БПЛА.

Как заявил гендиректор, MIUS будет работать не только по наземным целям, но и уничтожать самолеты. На него планируют установить ракеты класса "воздух-воздух". Это означает, что по сути БПЛА станет небольшим беспилотным, боевым стелс-самолетом.

"Мы будем применять этот опыт, работая с турбореактивными двигателями AI-322Ф и АИ-25TЛТ производства "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич". Результатом этого тесного сотрудничества, прежде всего, будет успешный и высокого класса стратегический продукт", — подчеркнул Байрактар.

Фото: Baykar Defense

Запускать беспилотник планируют, в том числе с борта кораблей типа "Анадолу".

Напомним, Халук Байрактар также анонсировал строительство завода по производству Bayraktar в Украине. На нем будут не только строить беспилотники, но и проводить их модернизировать.

12 ноября "Ивченко-Прогресс" подписали контракт с Baykar на поставку двигателей к ударному БПЛА. 7 ноября "Мотор Сич" подписала контракт на поставку 30 двигателей Аи-450Т для беспилотников Akinci. Сумма сделки превысила 7 млн долларов.