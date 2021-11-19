З українськими двигунами. Турецький ударний БПЛА MIUS підніметься в повітря у 2023 (фото)

Завдяки двигунам "Івченко-Прогрес" та "Мотор Січ", безпілотник зможе розвивати швидкість 800 км/год. А його вантажопідйомність становитиме 1500 кг

Гендиректор турецької компанії Baykar Defence Халук Байрактар заявив, що перспективний БПЛА MIUS підніметься в небо у 2023 році. Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами Байрактара, у безпілотнику будуть використовуватися українські двигуни компанії "Мотор Січ" та "Івченко-Прогрес" — Аі-25ТЛТ та Аі-322Ф відповідно. Сам безпілотник – це універсальна 6-тонна платформа із практично звуковою швидкістю руху.

За попередніми даними, корисне навантаження в MIUS буде близько 1,5 тонни, а тривалість польоту становитиме до 5 годин на швидкості 800 км/год. Літня стеля становить 12 км. Надалі планується розробити і надзвуковий варіант БПЛА.

Як заявив гендиректор, MIUS працюватиме не лише з наземних цілей, а й знищуватиме літаки. На нього планують встановити ракети класу "повітря-повітря". Це означає, що насправді БПЛА стане невеликим безпілотним, бойовим стелс-літаком.

"Ми будемо застосовувати цей досвід, працюючи з турбореактивними двигунами AI-322Ф та АІ-25TЛТ виробництва "Івченко-Прогрес" та "Мотор Січ". Результатом цієї тісної співпраці насамперед буде успішний і високого класу стратегічний продукт", — підкреслив Байрактар.

Фото: Baykar Defense

Запускати безпілотник планують, зокрема, з борту кораблів типу "Анадолу".

Нагадаємо, Халук Байрактар також анонсував будівництво заводу з виробництва Bayraktar в Україні. На ньому не лише будуватимуть безпілотники, а й будуть модернізувати їх.

12 листопада "Івченко-Прогрес" підписали контракт із Baykar на постачання двигунів до ударного БПЛА. 7 листопада "Мотор Січ" підписала контракт на постачання 30 двигунів Аі-450Т для безпілотників Akinci. Сума угоди перевищила 7 млн доларів.