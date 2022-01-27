На кордоні Киргизстану і Таджикистану тривають бої. Місцевих жителів евакуювали

За даними киргизьких журналістів, військові застосовують гранатомети та міномети. Киргизстан стягує додаткові сили до кордону. У Таджикистані заявляють про військову агресію сусідів.

На одній із ділянок кордону між Таджикистаном та Киргизстаном розпочалися перестрілки між силовиками обох країн. Про поранених та загиблих інформація не надходила. Про це повідомляє киргизьке видання 24.kg.

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За даними журналістів, близько 18:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом) 27 січня таджицькі прикордонники перекрили дорогу Баткен-Ісфана між двома країнами, а пізніше відкрили вогонь у бік Киргизстану. Киргизькі прикордонники також відкрили вогонь.

"Перестрілки між військовослужбовцями йдуть у місцевостях Торт-Кочо та Чир-Добо (південь країни, — ред.). Таджицька сторона використовує міномети та гранатомети", — повідомили виданню 24.kg у прикордонній службі Киргизстану.

Киргизька влада оголосила казармовий стан на кордоні. На місце перестрілки стягнуто додаткові сили прикордонників, міліції й армії.

Вогонь припинився близько 16:30 за Києвом після того, як чиновники обох країн провели переговори. Дорога Баткен-Ісфана була розблокована.

Проте, повідомляють киргизькі журналісти, за кілька хвилин таджицька сторона знову відкрила вогонь по прикордонних підрозділах Киргизстану.

Пізніше було опубліковано версію Таджикистану про події. Як повідомив прессекретар мерії таджицького міста Ісфари Зубайдулло Шомадов, інцидент почався через те, що на киргизькій території в автомобілі громадян Таджикистану почали кидати каміння.

Влада Таджикистану, за даними російських ЗМІ, розцінює дії киргизьких військових як агресію.

Станом на 18:00 за Києвом стрілянина на кордоні триває. Киргизька влада проводить евакуацію жителів найближчих до місця конфлікту киргизьких сіл.

Нагадаємо, навесні 2021 року біля села Кок-Таш Баткенського району Киргизстану розпочалися бої між силовиками двох країн. Приводом для конфлікту стало встановлення таджицькими військовослужбовцями камер відеоспостереження на стовпі біля водорозподільного пункту "Головний". Такі дії сусідів не сподобалися мешканцям киргизького села, і вони влаштували масовий протест. Пізніше він переріс у закидання камінням, а згодом у перестрілку та бої між силовиками двох країн.

Докладніше про сутність конфлікту між киргизами та таджиками, читайте у матеріалі Фокусу.