РФ загрожує війною, якщо їхні вимоги не будуть виконані, — постпред США в ООН

За словами Лінди Томас-Грінфілд, Сполучені Штати не хочуть збройної конфронтації в Україні.

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Ради безпеки щодо ситуації з Україною повідомила, що Росія загрожує розпочати бойові дії, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Томас-Грінфілд, Росія загрожує військовими діями, якщо її вимоги до НАТО не виконуватимуться. При цьому дипломатка зазначає, що Сполучені Штати не хочуть збройної конфронтації в Україні.

Постпред також заявила, що Москва перекинула до Білорусі майже 5 тисяч військових. Крім цього, було перекинуто балістичні ракети, спецназ і сили протиповітряної оборони. Додамо, що в Білорусі планують провести навчання "Союзна рішучість", на яких серед інших завдань буде розглянуто знищення української армії "Придніпров'я".

Представник Китаю в ООН заявив, що питання з Україною варто розглядати "спокійною дипломатією". Водночас, вони зазначають, що КНР не розуміє, на якій підставі виникли побоювання вторгнення Росії в Україну, адже в РФ заявляли, що вони не хочуть війни.

Нагадаємо, у США ініціювали засідання Ради безпеки ООН через нарощування російської армії біля українських кордонів. Мета засідання — домогтися від Кремля чіткої відповіді щодо нарощування присутності угруповання російських військ біля кордону України.

Раніше в РФ Медведєв заявив, що НАТО не дотрималося своїх обіцянок про не просування: "лізуть на наші кордони".