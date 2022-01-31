РФ угрожает войной, если их требования не будут выполнены, - постпред США в ООН

По словам Линды Томас-Гринфилд, Соединенные Штаты не хотят вооруженной конфронтации в Украине.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета безопасности по ситуации с Украиной сообщила, что Россия угрожает начать боевые действия, если их требования не будут выполнены. Об этом стало известно из трансляции заседания.

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По словам Томас-Гринфилд, Россия угрожает военными действиями, если ее требования к НАТО не будут выполняться. При этом дипломат отмечает, что Соединенные Штаты не хотят вооруженной конфронтации в Украине.

Постпред также заявила, что Москва перебросила в Беларусь около 5 тысяч военных. Кроме этого, были переброшены баллистические ракеты, спецназ и силы противовоздушной обороны. Добавим, что в Беларуси планируют провести учения "Союзная решимость", на которых среди других задач будет рассмотрено уничтожения украинской армии "Приднепровья".

Представитель Китая в ООН заявил, что вопрос с Украиной нужно рассматривать "спокойной дипломатией". Вместе с тем они отмечают, что КНР не понимает, на каком основании возникли опасения вторжения России в Украину, ведь в РФ заявляли, что они не хотят войны.

Напомним, в США инициировали заседания Совбеза ООН из-за наращивания российской армии у украинских границ. Цель заседания — добиться от Кремля ясного ответа по поводу наращивания присутствия группировки российских войск у границы Украины.

Ранее в РФ Медведев заявил, что НАТО не сдержало своих обещаний о не продвижении: "лезут на наши границы".