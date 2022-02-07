Німеччина офіційно запропонувала Україні обіцяні раніше 5000 шоломів

Влада ФРН відмовляється постачати в Україну летальне озброєння, посилаючись на небажання загострювати ситуацію.

Влада Німеччини у понеділок, 7 лютого, звернулася до України з офіційним листом, у якому запропонувала військову допомогу в кількості 5 тис. захисних шоломів для військовослужбовців ЗСУ. Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Twitter.

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"Було отримано офіційного листа про намір Німеччини передати Україні 5 000 шоломів, про які говорила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт", — написав Резніков у мережі мікроблогів.

Голова Міноборони також відзначив у своєму посту роботу дипломатки Анки Фельдгузен та висловив сподівання, що на інші свої запити Україна отримуватиме позитивну відповідь, і що надалі військова підтримка Україні не блокуватиметься через Агентство НАТО із забезпечення та закупівель (NSPA).

Влада Німеччини неодноразово відмовлялася надати Україні летальне озброєння для захисту від російських військ, а також блокувала військову допомогу через NSPA. Представники ФРН кажуть, що мають намір зробити свій внесок у вирішення російсько-українського конфлікту шляхом дипломатії.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловилася на захист свого уряду, наголосивши, що країна достатньо підтримує Україну у військовому плані. За її словами, Німеччина готова надати Україні військові шоломи та відновити бункер під Одесою.

Раніше Фокус повідомляв, що Німеччина вкотре відмовилася передати Україні зброю для захисту від російської агресії. Голова Міноборони Крістіне Ламбрехт заявила, що жодних постачань точно не буде, щоб уникнути ескалації конфлікту. За словами міністра, відмова постачати озброєння в Україну відображає чітку позицію німецького керівництва.