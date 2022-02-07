Германия официально предложила Украине обещанные ранее 5 000 шлемов

Власти ФРГ отказываются поставлять в Украину летальное вооружение, ссылаясь на нежелание обострять ситуацию.

Власти Германии в понедельник, 7 февраля, обратились к Украине с официальным письмом, в котором предложили военную помощь в количестве 5 тыс. защитных шлемов для военнослужащих ВСУ. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Было получено официальное письмо о намерении Германии передать Украине 5 000 шлемов, о которых говорила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт", — написал Резников в сети микроблогов.

Глава Минобороны также отметил в своем посте работу дипломата Анки Фельдгузен и выразил надежду, что на другие свои запросы Украина будут получать положительный ответ, и что в дальнейшем военная поддержка Украине не будет блокироваться через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA).

Власти Германии неоднократно отказывались предоставить Украине летальное вооружение для защиты от российских войск, а также блокировали военную помощь через NSPA. Представители ФРГ говорят, что намерены внести свой вклад в разрешение российско-украинского конфликта путем дипломатии.

Напомним, что Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась в защиту своего правительства, отметив, что страна достаточно поддерживает Украину в военном плане. По ее словам, Германия готова предоставить Украине военные шлемы и восстановить бункер под Одессой.

Ранее Фокус сообщал, что Германия в очередной раз отказала передать Украине оружие для защиты от российской агрессии. Глава Минобороны Кристине Ламбрехт заявила, что никаких поставок точно не будет, дабы избежать эскалации конфликта. По словам министра, отказ поставлять вооружение в Украину отражает четкую позицию немецкого руководства.