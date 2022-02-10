Готуються до гіршого: НАТО може надіслати бойові групи до Чорноморського регіону

Міністри оборони країн НАТО наступного тижня займуться розробкою планів щодо зміцнення безпеки союзників у східній частині Альянсу через агресію Росії.

НАТО розглядає ідею довгострокового розміщення бойових груп у Чорноморському регіоні, зокрема у Румунії. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на пресконференції з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, стенограма якої опублікована на сайті Альянсу.

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Столтенберг уточнив, що подібні військові з'єднання вже є у країнах Балтії та Польщі. Міністри оборони країн НАТО займуться виробленням планів щодо зміцнення безпеки союзників наступного тижня, зазначив генсек.

"Частково НАТО вже збільшили присутність, підвищили готовність і зараз вивчають довгострокові зміни у східній частині Альянсу", – заявив він.

Генсек назвав НАТО оборонним альянсом, мета якого полягає у збереженні миру та запобіганні воєнному конфлікту.

"Напад на одного союзника викличе відповідь всього Альянсу: один за всіх, всі за одного. Це саме те, що ми робимо в дуже критичний час для європейської безпеки... НАТО не становить загрози для Росії, але ми маємо бути готові до гіршого", – додав Столтенберг.

Фокус раніше писав про карту розташування сил НАТО на східному фланзі. Зокрема, в Естонії, Латвії, Литві та Польщі діє чотири багатонаціональні батальйони, очолювані Великобританією, Канадою, Німеччиною та США.

Зазначимо, що 8 лютого стало відомо про прибуття американських військових до Румунії на фоні загрози агресії РФ. Контингент прибув, щоб посилити союзників у східному фланзі.

У Середземному морі авіаносні групи НАТО 8 лютого проводили навчання на фоні активності флоту РФ.