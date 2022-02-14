Повернути додому всіх, живими. Коли ворог на війні стріляє по Червоному хресту

Гуманність не викликає розбіжностей — доти, доки вона не стикається з військовою необхідністю. Промислові війни ХІХ століття посилили давню суперечність між гуманітарними та військовими імперативами. Складність військових дій у ХХІ столітті загрожує довести цю суперечність до краю.

Фокус переклав рецензію Роберта Каллахана на книгу Леонарда Рубенштейна "Згубна медицина".

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Червоний хрест на війні: вічні дилеми моралі й етики

Як пілот медичної евакуації армії США, я прочитав книгу Леонарда Рубенштейна "Згубна медицина" (Perilous Medicine) з великою цікавістю і симпатією. Рубенштейн простежує шлях гуманітарних принципів від Женевських конференцій 1860-х до їх нинішнього почесного місця у міжнародному праві. При цьому автор показує, що протягом останньої чверті століття військова необхідність часто використовувалася для скасування цих принципів і виправдання звірств.

Книга "Згубна медицина" малює гнітючу картину глибин людської жорстокості. Але вона також проливає світло на сучасні дискусії про медицину в умовах сучасного конфлікту. В останні роки деякі військові закликають стерти червоні хрести з бортів медичної евакуації (медевак) армії США, щоб озброїти їхні екіпажі, або навіть відмовитися від практики використання спеціальних вертольотів медичної евакуації. Демонструючи цінність медичної евакуації та гуманітарного права, Рубенштейн показує, наскільки небезпечними стали б ці кроки.

Історія гуманності та принцип військової потреби. Як з'явилася Женевська конвенція

Що важливіше: закінчити війну якнайшвидше або вести війну без дегуманізації противника? Книга "Згубна медицина" простежує історію цих дискусій і наводить докази на користь останнього.

Принцип військової потреби вперше сформулював Френсіс Лібер. Він був пруссько-американським солдатом та інтелектуалом, який навіть після того, як його поранили і залишили помирати у бою з Наполеоном, продовжував вірити, що війна — це славна національна справа. Лібер пов'язав jus ad bellum (виправдання війни) та jus in bello (справедливу війну) за допомогою етики консеквенціалізму. Він вважав, що швидке завершення справедливої війни виправдовує майже будь-який вчинок.

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Під час Громадянської війни у США Лібер керував розробкою "Загального наказу №100: Інструкції з управління арміями Сполучених Штатів у польових умовах", також відомого як Кодекс Лібера. Цей кодекс встановлював правила поведінки солдатів Союзу щодо партизанів Конфедерації. Він залишається основним кодексом поведінки для збройних сил США, а філософія Лібера про військову необхідність впливова й досі. Більше того, у передмові до чинного керівництва з військового права Міністерства оборони США міститься посилання на Кодекс Лібера.

Приблизно водночас швейцарський бізнесмен Анрі Дюнан сформулював принцип гуманності як альтернативу військової необхідності. Дюнан став свідком битви при Сольферіно в 1859 під час ділової поїздки в Італію. Після битви він побачив тисячі поранених солдат, які страждали та вмирали без будь-якої медичної допомоги. Цей досвід спонукав його заснувати Міжнародний комітет допомоги пораненим, який незабаром перетворився на Міжнародний комітет Червоного Хреста, що діє досі. У 1863 році комітет зібрав у Женеві конференцію вивчення військової медичної допомоги, а в 1864 році Перша Женевська конвенція кодифікувала рекомендації конференції. Дюнан отримав Нобелівську премію миру за внесок у міжнародну гуманітарну діяльність.

Перша Женевська конвенція в оновленій формі діє досі, перетворившись на взаємопов'язану мережу конвенцій і протоколів, що становлять міжнародне гуманітарне право. Це зведення законів захищає некомбатантів та обмежує комбатантів у збройних конфліктах. Основні угоди зобов'язують лише держави та групи, які підписали їх. Але це означає, що комбатанти можуть звільнитися від гуманітарних зобов'язань, відмовившись від підписання. Навпаки, звичайне міжнародне право зобов'язує кожну державу та групу дотримуватися загальноприйнятих стандартів.

[ + – ] Лібер пов'язав jus ad bellum (виправдання війни) та jus in bello (справедливу війну) за допомогою етики консеквенціалізму. Він вважав, що швидке завершення справедливої війни виправдовує практично будь-який вчинок

Переваги Червоного Хреста

Що це все означає для авіації медевака? Два вищезгадані зведення законів розходяться в думках. Гуманітарне право обмежує санітарну авіацію заздалегідь визначеними маршрутами, часом і висотою. Правові звичаї накладають загальний обов'язок поважати і захищати будь-який медичний транспорт, який чинить дії, що завдають шкоди противнику. Наприклад, комбатанти не можуть захоплювати медичні транспортні засоби як військовий здобуток, навіть якщо члени медичного екіпажу діють з метою самооборони.

Проте жоден зі склепінь міжнародного права не передбачає кримінальної відповідальності за ненавмисне пошкодження машин швидкої допомоги під час активних бойових дій. Зрештою санітарні вертольоти іноді потрапляють під обстріл і зазнають пошкоджень. Військове командування зазвичай усуває цю загрозу шляхом виділення збройного супроводу для санітарної авіації. Логіка полягає в тому, що переважна вогнева міць з повітря може створити затишшя у бойових діях на землі та дозволити санітарній авіації евакуювати поранених. Досягнення в галузі ШІ дозволяють покращити розміщення санітарних машин і координацію збройного супроводу. Тим не менш, неозброєні та несупроводжувані машини швидкої допомоги залишаються найбільш уразливими транспортними засобами в парку будь-якої армії.

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Така уразливість змусила стурбованих громадян закликати до заміни червоних хрестів на американських санітарних вертольотах кулеметами. Вони стверджували, що озброєння санітарної авіації дозволить діставатися поранених під час перестрілок і компенсує відсутність правового захисту.

Це стало б помилкою. Кулемети забезпечать лише незначний приріст вогневої потужності за умов скорочення ресурсів, необхідних для проведення ефективної евакуації. Гірше того, видалення червоних хрестів із санітарної авіації означатиме повну відмову від морального авторитету та знищить усі шанси на використання захисту міжнародного права у війні великих держав.

По-перше, якщо ситуація настільки небезпечна, що санавіація не може приземлитися, знадобиться щось більше, ніж середні кулемети, встановлені на вертольоті. Натомість необхідний супровід повноцінної бойової авіації. Екіпажі таких літаків і гелікоптерів тренуються для наступальних операцій, та їхнє озброєння забезпечує переважну вогневу міць порівняно з кількома середніми кулеметами.

Що ще важливіше, озброєна санавіація — це неефективна санавіація. Кулемети та навідники забирають три найважливіші ресурси: вільні руки, вагу та простір. Підрозділи медичної евакуації проводять перехресну підготовку командирів своїх екіпажів для допомоги парамедикам у польоті. Перетворення командирів екіпажів на навідників зв'язує їм руки. Неможливо чинити тиск на вогнепальне поранення, якщо ви керуєте кулеметом. Більше того, хоча вантажопідйомність "Чорного яструба" вдвічі вища, ніж у його попередника "Г'юі", два кулемети, боєприпаси та третій член екіпажу зменшать вагу медичного обладнання і пацієнтів, не кажучи про те, що кулемети та їхні навідники займають дорогоцінний простір.

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Крім того, багато систем переміщення пацієнтів Black Hawk несумісні із сидіннями навідників. Системи переміщення пацієнтів враховують комплекти піддонів, гачків, полиць та інших засобів розміщення. Вони дозволяють надавати допомогу по дорозі, закріплюючи пацієнтів та обладнання в кабіні вертольота.

У варіанті HH-60 вертольота Black Hawk система містить до шести пацієнтів. Навіть без додаткового озброєння багато санітарних гелікоптерів уже літають без систем транспортування пацієнтів для економії ваги. У цьому випадку за умов звичайного розташування крісел екіпаж розміщується в одному ряду, залишаючи місце для чотирьох пацієнтів на підлозі кабіни. Екіпаж із навідниками та парамедиком зайняв би два ряди крісел і забрав би одне місце для пацієнта. Таке скорочення місткості може мати значення під час звичайної евакуації, але інциденти з масовими жертвами — це зовсім інша історія. Армія США вважає, що у війні між великими державами кількість жертв перевищуватиме 50%. За такої ймовірності для евакуації поранених знадобиться кожна людина, кілограм і сантиметр.

У липні минулого року в Aviation Digest, професійному журналі армійської авіації, вийшла стаття, присвячена місії військової санітарної евакуації. У ній стверджувалося, що вимога виділяти гелікоптери для санітарної евакуації обмежує військових командирів. Така позиція ґрунтується на тому, що це обмеження заважає військовій ефективності та забирає життя людей, затягуючи конфлікти. На думку автора, армія США має надати своїм командирам максимальну гнучкість, прибравши з бойових формувань виділені санітарні судна й офіцерів.

Відмова від медико-евакуаційних формувань була б ще більшою помилкою, ніж їхнє озброєння. Виділена санітарна авіація не заважає командирам — вона надає їм можливості. Командирам не потрібно ставити питання, як вони будуть евакуювати поранених солдат із поля бою. Натомість це завдання вирішує довірена особа. Так, командири можуть зосередитися на тому, що здатні робити тільки вони: вирішувати, як вести війну.

У війні великих держав командири повинні забезпечити найкраще керівництво, на яке вони здатні. Інформаційне навантаження і темп розвитку подій стануть тяжким випробуванням для багатьох командирів. Ліквідація медевакуації перетворить евакуацію поранених солдат на один із багатьох пріоритетів, які конкурують за увагу. У такій ситуації нелюдяно змушувати командирів обирати між евакуацією і бойовими діями. До того ж сувора ситуація під час війни між великими державами може завадити евакуації за допомогою багатоцільової авіації. ППО заважатиме багатоцільовим літакам і вертольотам дістатися до постраждалих або, що ще гірше, повністю знищити ці судна.

Найкращий спосіб організувати медичну евакуацію

Рубенштейн наводить приклад із Близького Сходу, який дозволяє обійти протиповітряну оборону й евакуювати пацієнтів під час війни між великими державами.

На початку 2000-х років Армія оборони Ізраїлю, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Палестинське товариство Червоного Півмісяця розробили диспетчерську систему, що дозволяє машинам швидкої допомоги діставатися до постраждалих під час бойових дій між ізраїльськими та палестинськими військами: свого роду гру в "зіпсований телефон". Усе починалося із запиту на евакуацію із Західного берега. Палестинський Червоний Півмісяць отримував запит і повідомляв Міжнародний Червоний Хрест, який надсилав запит до військово-цивільного координаційного підрозділу Армії оборони Ізраїлю. Згодом військово-цивільний підрозділ пов'язувався з військовим командиром на місці, який ухвалював рішення про виділення машини швидкої допомоги. Рішення командира передавалося по телефонному ланцюжку до Червоного Півмісяця.

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Спочатку система працювала не дуже добре. У 2002 році ізраїльський снайпер застрелив співробітника ООН Єна Хука, і той помер, чекаючи на швидку допомогу Червоного Півмісяця. Унаслідок цього й інших нещасних випадків ізраїльські, палестинські та міжнародні організації почали закликати до реформ. До 2004 року процес було налагоджено. Коли увага Ізраїлю перемкнулася із Західного берега на Газу, система припинила своє існування. Проте вона стала недовговічним прикладом організації медичної евакуації відповідно до Женевської конвенції. Міжнародний комітет Червоного Хреста міг знову взяти на себе цю роль, координуючи евакуацію під час війни між великими державами.

Наразі екіпажі медичної евакуації армії США вимагають схвалення лікарів і командування перед вильотом на завдання. Подібним чином екіпажі могли б отримувати дозвіл і маршрутизацію від Червоного Хреста. Армія США могла б навіть виділити старшого пілота медичної евакуації для роботи як зв'язного з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, отримання дозволу на евакуацію та координування її маршруту.

Мета цієї системи — дозволити санітарній авіації працювати без ризику потрапити під ворожий вогонь. Але чи буде вона надійною? Рубенштейн розповідає, як Росія неодноразово бомбила навіть ті лікарні в Сирії, які були внесені до списку ООН, що забороняє завдання. Аналогічним чином, сторона, що воює, може зловживати скоординованою системою маршрутизації, атакувавши машини швидкої допомоги у процесі транспортування. Однак у цьому випадку нападник буде винний у військовому злочині, а Сполучені Штати, зі свого боку, зможуть повернутися до використання спеціалізованих машин швидкої допомоги без міжнародної координації та покладатися на звичайне міжнародне право. Якщо противник продовжить нападати на медичний транспорт, Сполучені Штати можуть відмовитися від спеціальних машин швидкої допомоги й евакуювати поранених будь-яким іншим способом.

[ + – ] Якщо противник продовжить нападати на медичний транспорт, Сполучені Штати можуть відмовитися від спеціальних машин швидкої допомоги й евакуювати поранених будь-яким іншим способом

Рубенштейн малює чітку картину нещодавньої історії насильства щодо медицини. Незважаючи на песимістичність теми, він оптимістично розглядає цінність гуманітарних зусиль. Прибічникам військової необхідності Рубенштейн пояснює, чому гуманність має значення і як страждають комбатанти, коли вона зникає. Початківцям гуманістам він показує, що потрібно зробити, щоб гуманізм працював. Зважуючи військову потребу та гуманність, Рубенштейн ставить великий палець на чашу терезів із гуманністю. Щоб забезпечити евакуацію пацієнтів у майбутніх конфліктах, армія США повинна наслідувати його приклад.

Про автора

Капітан Роберт Каллахан — командир медичної рекрутингової компанії армії США. Пілот медичної евакуації з досвідом роботи у Центральній Америці й Афганістані.