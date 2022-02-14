Вернуть домой всех, живыми. Когда враг на войне стреляет по Красному кресту
Гуманность не вызывает разногласий – до тех пор, пока она не сталкивается с военной необходимостью. Промышленные войны ХІХ века усилили давнее противоречие между гуманитарными и военными императивами. Сложность военных действий в ХХІ веке грозит довести это противоречие до предела.
Фокус перевел рецензию Роберта Каллахана на книгу Леонарда Рубенштейна "Гибельная медицина" (Leonard Rubenstein, Perilous Medicine: The Struggle to Protect Health Care from the Violence of War Columbia University Press, 2021).
Красный крест на войне: вечные дилеммы морали и этики
Как пилот медицинской эвакуации армии США, я прочитал книгу Леонарда Рубенштейна "Гибельная медицина" (Perilous Medicine) с большим интересом и симпатией. Рубенштейн прослеживает путь гуманитарных принципов от Женевских конференций 1860-х годов до их нынешнего почетного места в международном праве. При этом автор показывает, что в течение последней четверти века военная необходимость часто использовалась для отмены этих принципов и оправдания зверств.
Книга "Гибельная медицина" рисует удручающую картину глубин человеческой жестокости. Но она также проливает свет на нынешние дискуссии о медицине в условиях современного конфликта. В последние годы некоторые военные призывают стереть красные кресты с бортов медицинской эвакуации (медэвак) армии США, чтобы вооружить их экипажи, или даже отказаться от практики использования специальных вертолетов медицинской эвакуации. Демонстрируя ценность медицинской эвакуации и гуманитарного права, Рубенштейн показывает, насколько опасными стали бы эти шаги.
История гуманности и принцип военной необходмиости. Как появилась Женевская конвенция
Что важнее: закончить войну как можно скорее или вести войну без дегуманизации противника? Книга "Гибельная медицина" прослеживает историю этих дискуссий и приводит доводы в пользу последнего.
Принцип военной необходимости впервые сформулировал Фрэнсис Либер. Он был прусско-американским солдатом и интеллектуалом, который даже после того, как его ранили и оставили умирать в бою с Наполеоном, продолжал верить, что война – это славное национальное дело. Либер связал jus ad bellum (оправдание войны) и jus in bello (справедливую войну) с помощью этики консеквенциализма. Он считал, что быстрое завершение справедливой войны оправдывает практически любой поступок.Важно
Во время Гражданской войны в США Либер руководил разработкой "Общего приказа № 100: Инструкции по управлению армиями Соединенных Штатов в полевых условиях", также известного как Кодекс Либера. Этот кодекс устанавливал правила поведения солдат Союза в отношении партизан Конфедерации. Он остается основополагающим кодексом поведения для вооруженных сил США, а философия Либера о военной необходимости влиятельна и по сей день. Более того, в предисловии к действующему руководству по военному праву Министерства обороны США содержится ссылка на Кодекс Либера.
Примерно в то же время швейцарский бизнесмен Анри Дюнан сформулировал принцип гуманности как альтернативу военной необходимости. Дюнан стал свидетелем битвы при Сольферино в 1859 году во время деловой поездки в Италию. После битвы он увидел тысячи раненых солдат, которые страдали и умирали без какой-либо медицинской помощи. Этот опыт побудил его основать Международный комитет помощи раненым, вскоре превратившийся в действующий до сих пор Международный комитет Красного Креста. В 1863 году комитет собрал в Женеве конференцию для изучения военной медицинской помощи, а в 1864 году Первая Женевская конвенция кодифицировала рекомендации конференции. Дюнан получил Нобелевскую премию мира за свой вклад в международную гуманитарную деятельность.
Первая Женевская конвенция в обновленной форме действует до сих пор, превратившись во взаимосвязанную сеть конвенций и протоколов, составляющих международное гуманитарное право. Этот свод законов защищает некомбатантов и ограничивает комбатантов в вооруженных конфликтах. Основополагающие соглашения обязывают только государства и группы, подписавшие их. Но это не означает, что комбатанты могут освободиться от гуманитарных обязательств, отказавшись от подписания. Напротив, обычное международное право обязывает каждое государство и группу придерживаться общепринятых стандартов.
Преимущества Красного Креста
Что все это означает для авиации медэвака? Два вышеупомянутых свода законов расходятся во мнениях. Гуманитарное право ограничивает санитарную авиацию заранее определенными маршрутами, временем и высотой. Правовые обычаи налагают всеобщую обязанность уважать и защищать любой медицинский транспорт, который не совершает действий, наносящих вред противнику. Например, комбатанты не могут захватывать медицинские транспортные средства в качестве военной добычи, даже если члены медицинского экипажа действуют в целях самообороны.
Однако ни один из сводов международного права не предусматривает уголовной ответственности за непреднамеренное повреждение машин скорой помощи во время активных боевых действий. В результате санитарные вертолеты иногда попадают под обстрел и получают повреждения. Военное командование обычно устраняет эту угрозу путем выделения вооруженного сопровождения для санитарной авиации. Логика заключается в том, что подавляющая огневая мощь с воздуха может создать затишье в боевых действиях на земле и позволить санитарной авиации эвакуировать раненых. Достижения в области ИИ позволяют улучшить размещение санитарных машин и координацию вооруженного сопровождения. Тем не менее, невооруженные и несопровождаемые машины скорой помощи остаются наиболее уязвимыми транспортными средствами в парке любой армии.Важно
Такая уязвимость заставила обеспокоенных граждан призывать к замене красных крестов на американских санитарных вертолетах пулеметами. Они утверждали, что вооружение санитарной авиации даст возможность добираться до раненых во время перестрелок и компенсирует отсутствие правовой защиты.
Это стало бы ошибкой. Пулеметы обеспечат лишь незначительный прирост огневой мощи при сокращении ресурсов, необходимых для проведения эффективной эвакуации. Хуже того, удаление красных крестов с санитарной авиации будет означать полный отказ от морального авторитета и уничтожит все шансы на использование защиты международного права в войне великих держав.
Во-первых, если ситуация настолько опасна, что санавиация не может приземлиться, потребуется нечто большее, чем средние пулеметы, установленные на вертолете. Вместо этого необходимо сопровождение полноценной боевой авиации. Экипажи таких самолетов и вертолетов тренируются для наступательных операций, и их вооружение обеспечивает подавляющую огневую мощь по сравнению с парой средних пулеметов.
Что еще важнее, вооруженная санавиация – это неэффективная санавиация. Пулеметы и наводчики забирают три важнейших ресурса: свободные руки, вес и пространство. Подразделения медицинской эвакуации проводят перекрестную подготовку командиров своих экипажей для оказания помощи парамедикам в полете. Превращение командиров экипажей в наводчиков связывает им руки. Невозможно оказывать давление на огнестрельное ранение, если вы управляете пулеметом. Более того, хотя грузоподъемность "Черного ястреба" вдвое выше, чем у его предшественника "Хьюи", два пулемета, боеприпасы и третий член экипажа уменьшат вес медицинского оборудования и пациентов, не говоря о том, что пулеметы и их наводчики занимают драгоценное пространство.Важно
Кроме того, многие системы перемещения пациентов Black Hawk несовместимы с сиденьями наводчиков. Системы перемещения пациентов включают в себя комплекты поддонов, крючков, полок и других средств размещения. Они позволяют оказывать помощь по пути следования, закрепляя пациентов и оборудование в кабине вертолета.
В варианте HH-60 вертолета Black Hawk система вмещает до шести пациентов. Даже без дополнительного вооружения многие санитарные вертолеты уже летают без систем транспортировки пациентов для экономии веса. В этом случае при обычном расположении кресел экипаж размещается в одном ряду, оставляя место для четырех пациентов на полу кабины. Экипаж с наводчиками и парамедиком занял бы два ряда кресел и отнял бы одно место для пациента. Такое сокращение вместимости может не иметь значения при обычной эвакуации, но инциденты с массовыми жертвами – это совсем другая история. Армия США считает, что в войне между великими державами количество жертв будет превышать 50%. При такой вероятности для эвакуации раненых понадобится каждый человек, килограмм и сантиметр.
В июле прошлого года в Aviation Digest, профессиональном журнале армейской авиации, вышла статья, посвященная самой миссии военной санитарной эвакуации. В ней утверждалось, что требование выделять вертолеты для санитарной эвакуации ограничивает военных командиров. Такая позиция основывается на том, что это ограничение мешает военной эффективности и уносит жизни людей, затягивая конфликты. По мнению автора, армия США должна предоставить своим командирам максимальную гибкость, исключив из боевых формирований выделенные санитарные суда и офицеров.
Отказ от медико-эвакуационных формирований был бы еще большей ошибкой, чем их вооружение. Выделенная санитарная авиация не мешает командирам – она дает им возможности. Командирам не нужно задаваться вопросом, как они будут эвакуировать раненых солдат с поля боя. Вместо них эту задачу решает доверенное лицо. Таким образом командиры могут сосредоточиться на том, что способны делать только они: решать, как вести войну.
В войне великих держав командиры должны обеспечить наилучшее руководство, на которое они способны. Информационная перегрузка и темп развития событий станут тяжелым испытанием для многих командиров. Ликвидация медэвакуации превратит эвакуацию раненых солдат в один из многих приоритетов, конкурирующих за внимание. В такой обстановке бесчеловечно заставлять командиров выбирать между эвакуацией и боевыми действиями. К тому же суровая обстановка во время войны между великими державами может помешать эвакуации с помощью многоцелевой авиации. ПВО будет мешать многоцелевым самолетам и вертолетам добраться до пострадавших или, что еще хуже, полностью уничтожить эти суда.
Лучший способ организовать медицинскую эвакуацию
Рубенштейн приводит пример с Ближнего Востока, который позволяет обойти противовоздушную оборону и эвакуировать пациентов во время войны между великими державами.
В начале 2000-х годов Армия обороны Израиля, Международный комитет Красного Креста и Палестинское общество Красного Полумесяца разработали диспетчерскую систему, позволяющую машинам скорой помощи добираться до пострадавших во время боевых действий между израильскими и палестинскими войсками: своего рода игру в "испорченный телефон". Все начиналось с запроса на эвакуацию с Западного берега. Палестинский Красный Полумесяц получал запрос и уведомлял Международный Красный Крест, который направлял запрос в военно-гражданское координационное подразделение Армии обороны Израиля. Затем военно-гражданское подразделение связывалось с военным командиром на месте, который принимал решение о выделении машины скорой помощи. Решение командира передавалось по телефонной цепочке в Красный Полумесяц.Важно
Сначала система работала не очень хорошо. В 2002 году израильский снайпер застрелил сотрудника ООН Иена Хука, и тот умер, ожидая скорую помощь Красного Полумесяца. В результате этого и других несчастных случаев израильские, палестинские и международные организации начали призывать к реформам. К 2004 году процесс был отлажен. Когда внимание Израиля переключилось с Западного берега на Газу, система прекратила свое существование. Тем не менее, она стала недолговечным примером организации медицинской эвакуации в соответствии с Женевской конвенцией. Международный комитет Красного Креста мог бы снова взять на себя эту роль, координируя эвакуацию во время войны между великими державами.
В настоящее время экипажи медицинской эвакуации армии США запрашивают одобрение врачей и командования перед вылетом на задание. Подобным образом экипажи могли бы получать разрешение и маршрутизацию от Красного Креста. Армия США могла бы даже выделить старшего пилота медицинской эвакуации для работы в качестве связного с Международным комитетом Красного Креста, получения разрешения на эвакуацию и координирования ее маршрута.
Цель этой системы – позволить санитарной авиации работать без риска попасть под вражеский огонь. Но будет ли она надежной? Рубенштейн рассказывает, как Россия неоднократно бомбила даже те больницы в Сирии, которые были включены в список ООН, запрещающий нанесение ударов. Аналогичным образом, воюющая сторона может злоупотребить скоординированной системой маршрутизации, атаковав машины скорой помощи в процессе транспортировки. Однако в этом случае нападающая сторона будет виновна в военном преступлении, а Соединенные Штаты, в свою очередь, смогут вернуться к использованию специализированных машин скорой помощи без международной координации и полагаться на обычное международное право. Если противник продолжит нападать на медицинский транспорт, Соединенные Штаты могут отказаться от специальных машин скорой помощи и эвакуировать раненых каким-либо другим способом.
Рубенштейн рисует четкую картину недавней истории насилия по отношению к медицине. Несмотря на пессимистичность темы, он оптимистично рассматривает ценность гуманитарных усилий. Сторонникам военной необходимости Рубенштейн объясняет, почему гуманность имеет значение и как страдают комбатанты, когда она исчезает. Начинающим же гуманистам он показывает, что нужно сделать, чтобы гуманизм работал. Взвешивая военную необходимость и гуманность, Рубенштейн ставит большой палец на чашу весов с гуманностью. Чтобы обеспечить эвакуацию пациентов в будущих конфликтах, армия США должна последовать его примеру.
Об авторе
Капитан Роберт Каллахан – командир медицинской рекрутинговой компании армии США. Пилот медицинской эвакуации с опытом работы в Центральной Америке и Афганистане.