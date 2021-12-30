Уроки новейшей истории. Как изменили мир 5 ключевых военных конфликтов 2021 года

Афганистан: возвращение Талибана

Никто не ожидал в этом году стремительного блицкрига талибов и падения Кабула. В короткий миг, буквально за считанные недели, было уничтожено правительство Афганистана, которое так долго, фактически два десятка лет, выстраивали США. Талибан отбросил страну в плане культуры и развития далеко назад и сегодня единолично правит Афганистаном. Уже полгода как Кабул взят, у талибов даже появилась своя армия и свои ВВС. США ушли, а проамериканское правительство изгнано, но власть талибов так никто в мире и не признал. Наверное, это самое большое на сегодняшний день непризнанное государство в мире.

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[ + – ] Никто не ожидал в 2021 году стремительного блицкрига талибов и падения Кабула Фото: AP Photo

Что изменил конфликт в Афганистане?

США оказались не абсолютным гегемоном. Мир увидел, что даже "люди в тапках" могут тягаться с ядерной сверхдержавой. Проверить на прочность США теперь стремятся как КНР, так и РФ.

[ + – ] Паническое бегство из Кабула после победы талибов

Эфиопия: ярость Тыграя и сопротивление Аддис-Абебы

Хотя конфликт, бушующий в Эфиопии, и начался в 2020 году, именно в 2021 году он обрел масштаб полноценной гражданской войны. Боевики Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) из провинции Тыграй, не желающие признавать новое правительство Эфиопии, разбили несколько дивизий регулярной армии государства и двинулись на столицу маршем. Ярость тыграйцев была ожидаема, их элита правила страной десятки лет, а теперь должна была потесниться в угоду новым политическим силам. Следящие за конфликтом были шокированы тысячами, если не десятками тысяч военнопленных солдат в руках боевиков. Казалось что Аддис-Абеба обречена, но за последние месяцы армия смогла стабилизировать обстановку и остановить наступление НФОТ, а тысячи людей пошли в военкоматы. Очевидно, что война в Эфиопии переходит с нами в 2022 год.

[ + – ] Казалось что Аддис-Абеба обречена. Толпы военнопленных на фоне боевика НФОТ Фото: bbc.com

Какие уроки мы можем извлечь?

Сложно судить, так как конфликт еще не завершен. Однозначно можно сказать только то, что на войне, как и в прошлом, играет большую роль мотивация — желание воевать. То есть, готовность не только убивать, но и рисковать свой жизнью. Если нет мотивации, то целые дивизии могут рассыпаться в пух и прах, даже еще не вступив в бой.

[ + – ] Репортаж Al Jazeera о происходящем в Эфиопии

Россия vs Украина

Необъявленная война между Россией и Украиной с переменной интенсивностью идет уже почти восемь лет. Режим прекращения огня, о котором смогли договориться летом 2020 года, был лучем надежды, что конфликт наконец-то будет если не прекращен, то хотя бы заморожен. Однако уже в первую же ночь режим был нарушен РФ и ее прокси.

Осень 2020 года сопровождалась постоянными нарушениями режима прекращения огня с их стороны, а зимой 2021 года РФ так и вовсе развернула снайперский террор на Донбассе, посылая специалистов из ССО и ФСБ — ведь, следуя договору, Украина свернула свои снайперские и контрснайперские группы. На сегодняшний день режим прекращения огня фактически уже не действует, а РФ помимо поддержки активной фазы войны на Донбассе вот уже целый год концентрирует большую группировку войск на границах с Украиной.

В воздухе витает предчувствие грядущей большой войны, а фраза "Когда Путин нападет" — уже не просто политическая шутка-страшилка.

[ + – ] Необъявленная война между Россией и Украиной с переменной интенсивностью идет уже почти восемь лет

Что мы теперь понимаем?

На восьмом году войны теперь уже всем очевидно, что она — надолго. Кремль не собирается отпускать Украину и, видимо, большая военная операция, вроде битв под Иловайском или Дебальцево, это только вопрос времени. Тем не менее, артиллеристы оккупантов теперь должны дважды подумать перед тем, как открыть огонь по гражданам и солдатам Украины. Потому что Bayraktar TB2 достанет их на любой дистанции.

[ + – ] ВСУ использовали Байрактар ТВ2 по вражеской артиллерии

Израиль vs Иран

Это еще одна необъявленная война. Израиль и Иран вот уже десятилетия находятся в состоянии вялотекущего конфликта. Еврейское государство решительно настроено не допустить получения аятоллами ядерного оружия, в то время как государство победившей исламской революции не признает сионистский проект в принципе и видит Израиль не менее как уничтоженным.

Между Израилем и Ираном происходят постоянные стычки на море, нападения на танкеры и сухогрузы. Именно в 2021 году так называемая танкерная война — у всех на слуху. Причем используются любые средства, от прокси-сил, дронов и вплоть до морского спецназа. Иран периодически пытается нанести удар по Израилю с помощью боевых дронов, а Израиль бомбит войска и объекты Ирана в Сирии. Все давно ждут израильского удара по территории самого Ирана с целью уничтожения ядерной инфраструктуры. Так или иначе, большая война между этими государствами — это вопрос времени.

[ + – ] Большая война между Ираном и Израилем — это вопрос времени Фото: GettyImages

Почему конфликт Ирана и Израиля — это важно?

Израиль — это государство, обладающее ядерным оружием. Иран стремится обрести свою ядерную бомбу. В нашем хрупком мире государства, во главе которых находятся религиозные фанатики, не должны обладать столь страшным и разрушительным оружием. Это опасно не только для региона, но и всей планеты.

[ + – ] Военные учения Ирана направленные против США и Израиля

Армения vs Азербайджан

Несмотря на то, что вторая война в Нагорном Карабахе закончилась еще в 2020 году, между Арменией и Азербайджаном продолжает сохраняться напряженность, регулярно перерастающая в боестолкновения на границе этих государств. В этих столкновениях гибнут солдаты, уничтожается техника, в последнем витке так и вовсе Азербайджан занял несколько редутов армян на приграничном участке. Десятки погибли, была уничтожена техника и еще десятки попали в плен. Оба государства никак не могут договориться о демаркации границ и окончательном заключении перемирия. Обе страны хотят мира, но готовятся к войне. По крайней мере, не смогли добиться мира в 2021 году. Смогут ли в 2022?

[ + – ] Оба государства не могут договориться о демаркации границ и окончательном заключении перемирия Фото: ТАСС

Сколько еще продлится ненависть?

Самым страшным явлением второй войны в Нагорном Карабахе стало то, что обе стороны почти не брали пленных. Потери исчислялись десятками тысяч, а погибшие тысячами, но о военнопленных долетали лишь крупицы информации. Победа Азербайджана и окончание боевых действий только подтвердили опасения многих из тех, кто следил за конфликтом. Пленных почти не брали, сдавшихся убивали на месте. Это еще один тревожный звоночек всем нам: как далеко может зайти обоюдная ненависть и к каким страшным последствиям это может всех нас привести.