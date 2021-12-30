Уроки новітньої історії. Як змінили світ 5 ключових воєнних конфліктів 2021 року

Афганістан: повернення Талібану

Ніхто не очікував цього року стрімкого бліцкригу талібів і падіння Кабула. У коротку мить, буквально за лічені тижні, було знищено уряд Афганістану, який так довго, фактично два десятки років, вибудовували США. Талібан відкинув країну в плані культури та розвитку далеко назад і сьогодні одноосібно править Афганістаном. Уже пів року як Кабул узятий, у талібів навіть з'явилася своя армія та свої ВПС. США пішли, а проамериканський уряд вигнано, але владу талібів так ніхто у світі не визнав. Напевно, це найбільша на сьогоднішній день невизнана держава у світі.

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[ + – ] Ніхто не очікував у 2021 році стрімкого бліцкригу талібів та падіння Кабула Фото: AP Photo

Що змінив конфлікт у Афганістані?

США виявилися не абсолютним гегемоном. Світ побачив, що навіть "люди в капцях" можуть тягатися з ядерною наддержавою. Перевірити на міцність США тепер прагнуть як КНР, так і РФ.

[ + – ] Панічна втеча з Кабула після перемоги талібів

Ефіопія: лють Тиграю й опір Аддіс-Абеби

Хоча конфлікт, що вирує в Ефіопії, і почався у 2020 році, саме у 2021 році він набув масштабу повноцінної громадянської війни. Бойовики Народного фронту визволення Тиграю (НФВТ) із провінції Тиграй, які не бажають визнавати новий уряд Ефіопії, розбили кілька дивізій регулярної армії держави та рушили на столицю маршем. Лютість тиграйців була очікувана, їхня еліта правила країною десятки років, а тепер мала потіснитися на догоду новим політичним силам. Ті, хто стежить за конфліктом, були шоковані тисячами, якщо не десятками тисяч військовополонених солдатів у руках бойовиків. Здавалося, що Аддіс-Абеба приречена, але за останні місяці армія змогла стабілізувати обстановку та зупинити наступ НФВТ, а тисячі людей пішли у військкомати. Очевидно, що війна в Ефіопії переходить із нами у 2022 рік.

[ + – ] Здавалося, що Аддіс-Абеба приречена. Натовпи військовополонених на тлі бойовика НФВТ Фото: bbc.com

Які уроки ми можемо отримати?

Складно судити, оскільки конфлікт ще не завершено. Однозначно можна сказати лише те, що на війні, як і в минулому, відіграє велику роль мотивація — бажання воювати. Тобто готовність не лише вбивати, а й ризикувати своїм життям. Якщо немає мотивації, то цілі дивізії можуть розсипатися в пух і порох, навіть ще не вступивши в бій.

[ + – ] Репортаж Al Jazeera про те, що відбувається в Ефіопії

Росія vs Україна

Неоголошена війна між Росією й Україною зі змінною інтенсивністю триває вже майже вісім років. Режим припинення вогню, про який змогли домовитися влітку 2020 року, був променем надії, що конфлікт нарешті буде якщо не припинено, то хоча б заморожено. Проте вже першої ж ночі режим був порушений РФ та її проксі.

Осінь 2020 року супроводжувалася постійними порушеннями режиму припинення вогню з їхнього боку, а взимку 2021 року РФ так і зовсім розгорнула снайперський терор на Донбасі, посилаючи фахівців із СЗГ та ФСБ — адже, за договором, Україна звернула свої снайперські та контрснайперські групи. На сьогодні режим припинення вогню фактично вже не діє, а РФ, крім підтримки активної фази війни на Донбасі, ось уже цілий рік концентрує велике угруповання військ на кордонах із Україною.

У повітрі витає передчуття майбутньої великої війни, а фраза "Коли Путін нападе" — вже не просто політичний жарт-страшилка.

[ + – ] Неоголошена війна між Росією й Україною зі змінною інтенсивністю триває вже майже вісім років

Що ми тепер розуміємо?

На восьмому році війни тепер уже всім очевидно, що вона надовго. Кремль не збирається відпускати Україну, і, мабуть, велика військова операція, на кшталт битв під Іловайськом чи Дебальцевим, це лише питання часу. Проте артилеристи окупантів тепер мають двічі подумати перед тим, як відкрити вогонь громадянам і солдатам України. Тому що Bayraktar TB2 дістане їх на будь-якій дистанції.

[ + – ] ЗСУ використовували "Байрактар" ТВ2 з ворожої артилерії

Ізраїль vs Іран

Це ще одна неоголошена війна. Ізраїль та Іран уже десятиліття перебувають у стані млявого конфлікту. Єврейська держава рішуче налаштована не допустити отримання аятолами ядерної зброї, тоді як держава ісламської революції, що перемогла, не визнає сіоністський проєкт у принципі та бачить Ізраїль не менш як знищеним.

Між Ізраїлем та Іраном відбуваються постійні сутички на морі, напади на танкери та суховантажі. Саме 2021 року так звана танкерна війна — у всіх на слуху. Причому використовуються будь-які засоби, від проксі-сил, дронів і аж до морського спецназу. Іран періодично намагається завдати удару Ізраїлю за допомогою бойових дронів, а Ізраїль бомбить війська й об'єкти Ірану в Сирії. Усі давно чекають на ізраїльський удар по території самого Ірану з метою знищення ядерної інфраструктури. Так чи інакше велика війна між цими державами — це питання часу.

[ + – ] Велика війна між Іраном та Ізраїлем – це питання часу Фото: GettyImages

Чому конфлікт Ірану та Ізраїлю – це важливо?

Ізраїль — це держава, яка має ядерну зброю. Іран прагне отримати свою ядерну бомбу. У нашому крихкому світі держави, на чолі яких знаходяться релігійні фанатики, не повинні мати таку страшну та руйнівну зброю. Це небезпечно не лише для регіону, а й для усієї планети.

[ + – ] Військові навчання Ірану спрямовані проти США й Ізраїлю

Вірменія vs Азербайджан

Незважаючи на те, що друга війна в Нагірному Карабаху закінчилася ще у 2020 році, між Вірменією й Азербайджаном продовжує зберігатися напруженість, яка регулярно переростає в бойові зіткнення на кордоні цих держав. У цих зіткненнях гинуть солдати, знищується техніка, в останньому витку й узагалі Азербайджан зайняв кілька редутів вірмен на прикордонній ділянці. Десятки загинули, було знищено техніку та ще десятки потрапили в полон. Обидві держави ніяк не можуть домовитися про демаркацію кордонів і остаточне укладання перемир'я. Обидві країни хочуть миру, але готуються до війни. Принаймні, не змогли досягти миру у 2021 році. Чи зможуть у 2022 році?

[ + – ] Обидві держави не можуть домовитися про демаркацію кордонів і остаточне укладання перемир'я Фото: ТАСС

Скільки ще триватиме ненависть?

Найстрашнішим явищем другої війни в Нагірному Карабаху стало те, що обидві сторони майже не брали полонених. Втрати обчислювалися десятками тисяч, а загиблі тисячами, але про військовополонених долітали лише крихти інформації. Перемога Азербайджану та закінчення бойових дій лише підтвердили побоювання багатьох із тих, хто стежив за конфліктом. Полонених майже не брали, тих, хто здався, вбивали на місці. Це ще один тривожний дзвіночок усім нам: як далеко може зайти взаємна ненависть і до яких страшних наслідків це може привести всіх нас.