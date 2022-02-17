Слова прессекретаря президента Росії були сказані d контексті загострення ситуації в ОРДЛО, оскільки сьогодні прозвучали взаємні звинувачення сторін rjyaksrne на Донбасі d порушенні режиму тиші.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "займання" ситуації на Донбасі в безпосередній близькості від російських кордонів може статися будь-якої миті, повідомляє агентство ТАCС.

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"Кожен момент ризикує перейти зі сфери інформаційних атак у наслідки, які викличуть нове займання війни в безпосередній близькості від наших кордонів", — заявив Пєсков.

Прессекретар вважає, що незважаючи на це, Москва, як і раніше, займає "відповідальну позицію" щодо України та готова до діалогу із західними партнерами. За його словами, Кремль досі чує звинувачення в збереженні ударного потенціалу поблизу кордонів із Україною, проте про скупчення українських збройних сил на лінії розмежування на Донбасі не говорить жоден представник Заходу.

"А разом із провокаційними діями, які лише посилилися в останню добу або кілька діб, це дуже й дуже небезпечна ситуація", — зазначив Пєсков.

Заява представника Кремля прозвучала в контексті новин на Донбасі. Як повідомляє російський "РБК", сьогодні представники так званих "ДНР" звинуватили збройні сили України в обстрілах околиць Донецька.

У свою чергу Генеральний штаб ЗСУ повідомив про цинічний обстріл російськими окупаційними військами населеного пункту Станиця Луганська, унаслідок якого постраждала будівля дитячого садка. За попередніми даними через обстріл постраждало двоє мирних жителів, які перебували в цей час у дитячому садку.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли селище Врубівка біля Попасного. Один зі снарядів потрапив до Врубівського ліцею, в якому перебувало 30 учнів і 14 осіб персоналу.

Як повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко, у Росії з початку лютого відбувається прихована мобілізація. Він вказав на документ, який отримали практично всі місцеві адміністрації в Росії, де йдеться про сприяння Військовому комісаріату у відборі кандидатів для мобілізації в ЗС РФ.