"Воспламенение может произойти в любой момент": Песков о ситуации на Донбассе

Слова пресс-секретаря президента России были сказаны в контексте обострения ситуации в ОРДЛО, так как сегодня прозвучали взаимные обвинения конфликтующих сторон на Донбассе в нарушении режима тишины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что "воспламенение" ситуации на Донбассе в непосредственной близости от российских границ может произойти в любой момент, сообщает агентство ТАСС.

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"Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ", — заявил Песков.

Пресс-секретарь считает, что несмотря на это Москва по-прежнему занимает "ответственную позицию" относительно Украины и готова к диалогу с западными партнерами. По его словам, Кремль в свою сторону до сих пор слышит обвинения в сохранении ударного потенциала вблизи границ с Украиной, однако о скоплении украинских вооруженных сил на линии разграничения на Донбассе не говорит ни один представитель Запада.

"А вкупе с провокационными действиями, которые лишь усилились в последние сутки или несколько суток, это очень и очень опасная ситуация", — отметил Песков.

Заявление представителя Кремля прозвучало в контексте новостей на Донбассе. Как сообщает российский "РБК" сегодня представители так называемых "ДНР" обвинили вооруженные силы Украины в обстрелах окраин Донецка.

В свою очередь Генеральный штаб ВСУ сообщил о циничном обстреле российскими оккупационными войсками населенного пункта Станица Луганская, в результате которого пострадало здание детского сада. По предварительным данным из-за обстрела пострадало два мирных жителя, находившихся в это время в детском саду.

Напомним, что сегодня, 17 февраля российско-оккупационные войска обстреляли поселок Врубовка возле Попасного. Один из снарядов попал во Врубовский лицей, в котором находилось 30 учеников и 14 человек персонала.

Как сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко, в России с начала февраля происходит скрытая мобилизация. Он указал на документ, который получили практически все местные администрации в России, где говорится об оказании содействия Военному комиссариату в отборе кандидатов для мобилизации в ВС РФ.