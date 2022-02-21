Окупанти заявили про підрив машини в окупованому Луганську (відео)
Відразу кілька російських видань опублікували повідомлення про вибух. У підриві звинуватили "українські спецслужби".
Біля будівлі Спільного центру контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню в Луганську стався вибух. Виявилось, що на паркуванні вибухнула машина. Про це повідомляє "РІА Новини".
Кореспондент видання опинився на місці подій. Звідти він повідомив, що машина була за 10 метрів від входу в будівлю СЦКК. Заявляється, що внаслідок вибуху постраждав керівник представництва бойовиків "ЛНР" у СЦКК та його водій.
Подія сталася о 19:25 за Київським часом.
Мирні жителі внаслідок вибуху не постраждали. Водночас повідомлення про вибух практично одночасно опублікували "РІА Новини" та "ТАСС". Їхній кореспондент також опинився на місці вибуху.
У вибуху звинуватили "українські спецслужби" через те, що СЦКК фіксують "злочини України" на лінії фронту.
Нагадаємо, 19 лютого в окупованому Луганську пролунав вибух на газопроводі та заправці.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російськими спецслужбами заміновано низку об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку, які надалі будуть підірвані. Також на окупований Донбас прибули бойовики "Вагнера" для підривів житлових будинків.