Окупанти заявили про підрив машини в окупованому Луганську (відео)

Відразу кілька російських видань опублікували повідомлення про вибух. У підриві звинуватили "українські спецслужби".

Біля будівлі Спільного центру контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню в Луганську стався вибух. Виявилось, що на паркуванні вибухнула машина. Про це повідомляє "РІА Новини".

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Кореспондент видання опинився на місці подій. Звідти він повідомив, що машина була за 10 метрів від входу в будівлю СЦКК. Заявляється, що внаслідок вибуху постраждав керівник представництва бойовиків "ЛНР" у СЦКК та його водій.

Подія сталася о 19:25 за Київським часом.

Мирні жителі внаслідок вибуху не постраждали. Водночас повідомлення про вибух практично одночасно опублікували "РІА Новини" та "ТАСС". Їхній кореспондент також опинився на місці вибуху.

У вибуху звинуватили "українські спецслужби" через те, що СЦКК фіксують "злочини України" на лінії фронту.

Нагадаємо, 19 лютого в окупованому Луганську пролунав вибух на газопроводі та заправці.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що російськими спецслужбами заміновано низку об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку, які надалі будуть підірвані. Також на окупований Донбас прибули бойовики "Вагнера" для підривів житлових будинків.